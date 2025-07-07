Yeni Zelanda’da 6.3 büyüklüğünde deprem!

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Yeni Zelanda açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yeni Zelanda'nın Riverton kenti açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin Türkiye saatiyle 15:53'te (1253 GMT) Riverton’un yaklaşık 208 kilometre batı-güneybatısında kaydedildiğini açıkladı.

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Depremin merkez üssü 47.22 derece güney enlemi ve 165.60 derece doğu boylamı olarak belirlendi. Derinliği ise 10.0 kilometre olarak ölçüldü.

TSUNAMİ RİSKİ YOK

Avustralya Meteoroloji Bürosu ise depremin büyüklüğünü 6.5 olarak hesapladığını ve herhangi bir tsunami riski bulunmadığını duyurdu. Şu ana kadar can kaybı veya mal hasarı bildirilmedi.