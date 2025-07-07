Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Yeni Zelanda’da 6.3 büyüklüğünde deprem!

Yeni Zelanda’da 6.3 büyüklüğünde deprem!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Yeni Zelanda’da 6.3 büyüklüğünde deprem!
Deprem, Yeni Zelanda, USGS, Tsunami, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Yeni Zelanda açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yeni Zelanda'nın Riverton kenti açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin Türkiye saatiyle 15:53'te (1253 GMT) Riverton’un yaklaşık 208 kilometre batı-güneybatısında kaydedildiğini açıkladı.

Depremin merkez üssü 47.22 derece güney enlemi ve 165.60 derece doğu boylamı olarak belirlendi. Derinliği ise 10.0 kilometre olarak ölçüldü.

Yeni Zelanda’da 6.3 büyüklüğünde deprem! - 1. Resim

TSUNAMİ RİSKİ YOK

Avustralya Meteoroloji Bürosu ise depremin büyüklüğünü 6.5 olarak hesapladığını ve herhangi bir  tsunami riski bulunmadığını duyurdu. Şu ana kadar can kaybı veya mal hasarı bildirilmedi.

Kaynak: Dış Haberler

Şap hastalığı alarmı! Aydın'da boğa güreşleri ertelendi: Yüksek risk...Çok tartışılmıştı! TFF'den 'yabancı VAR hakemi' kararı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD’den Suriye kararı! HTŞ terör listesinden çıkarıldı - DünyaABD’den Suriye kararı!Görevden alınan Rus Bakan saatler sonra ölü bulundu İntihar mı suikast mı? - DünyaRus Bakan ölü bulundu! İntihar mı suikast mı?İran Cumhurbaşkanı ABD basınına konuştu! "İsrail bana suikast girişiminde bulundu" - Dünya"İsrail bana suikast girişiminde bulundu"AB, 500 milyon euro ceza vermişti! Apple'dan itiraz geldi - DünyaAB, 500 milyon euro ceza vermişti! Apple'dan itiraz geldiKrizin ortasında sürpriz ziyaret! Putin’den Bakü’ye özel mesaj - DünyaKrizin ortasında sürpriz ziyaret!Yürek burkan olay! 4 yaşındaki çocuğun üzerine mezar taşı düştü - Dünya4 yaşındaki çocuğun üzerine düştü! Feci şekilde can verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...