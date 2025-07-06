Elazığ'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

Elazığ'dan son dakika bir deprem haberi geldi. Sivrice ilçesi, 3,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı. AFAD, korkutan depreme ilişkin ilk verileri paylaştı.

Son dakika deprem haberi... Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 19.38'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan ilk açıklamaya göre Sivrice merkezli deprem, yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,4 olarak rapor etti.