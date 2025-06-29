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Doğu Akdeniz'de deprem oldu! AFAD ve Kandilli'den ilk veriler geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Doğu Akdeniz'de Kıbrıs adası açıklarında bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli ilk verileri açıkladı.

Doğu Akdeniz'de son dakika deprem kaydedildi!  Ege Denizi'nde üst üste yaşanan depremlerin ardından Kıbrıs adası açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD İLK VERİLERİ AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),  tarafından yayımlanan ilk verilere göre Mersin'in Anamur ilçesine 281.43 km uzaklıkta Doğu Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 20:05:46 sıralarında yaşanan deprem 79.1 km derinlikte meydana geldi.

Doğu Akdeniz'de deprem oldu! AFAD ve Kandilli'den ilk veriler geldi - 1. Resim

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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