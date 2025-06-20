Az önce deprem nerede oldu? Son dakika deprem listesi paylaşıldı
AFAD ve Kandilli Rasathanesİ, Türkiye'de gerçekleşen depremleri anbean kaydetmektedir. Yaşadıkları bölgede en ufak bir sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem nerede oldu?" sorusuna cevap aramaya başladı. Bugün yaşanan depremlerin büyüklüğü ve derinliği AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. İşte 20 Haziran 2025 son depremler listesi...
Türkiye deprem ülkesi olması nedeniye gün içinde irili ufaklı birçok deprem yaşanmaktadır. Gerçekleşen bu sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanmaktadır.
Peki, az önce deprem mi oldu, bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 20 Haziran 2025 son depremler listesi...
AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?
20 Haziran 2025 tarihinde saat 16.53'de Akdeniz bölgesinde 4.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem, Muğla, İzmir, Aydın, Manisa'da hissedildi. Depremin 5,75 kilometre derinlikte meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-06-20
Saat:16:53:41 TSİ
Enlem:34.83917 N
Boylam:23.905 E
Derinlik:5.75 km
Detay:https://t.co/hiOdeht7mC — AFAD Deprem (@DepremDairesi)
20 HAZİRAN 2025 AFAD DEPREM LİSTESİ
|Tarih (TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik (Km)
|Büyüklük
|2025-06-20 17:33:47
|40.58222
|27.76889
|11.03
|1.7
|2025-06-20 16:53:41
|34.83917
|23.90500
|5.75
|4.4
|2025-06-20 16:42:01
|38.85778
|25.93528
|11.63
|1.6
|2025-06-20 16:09:05
|38.24056
|38.07306
|7.0
|1.1
|2025-06-20 16:01:38
|38.24111
|37.35083
|6.98
|2.5
|2025-06-20 15:31:29
|40.42472
|26.28639
|7.0
|1.9
|2025-06-20 14:55:53
|39.25639
|28.92167
|7.0
|0.9
|2025-06-20 14:16:40
|38.22611
|38.62750
|7.0
|1.4
|2025-06-20 14:08:10
|37.35500
|34.47250
|7.0
|1.4
|2025-06-20 13:57:52
|39.23389
|28.96667
|11.17
|2.0
|2025-06-20 13:35:51
|36.23944
|31.42194
|36.87
|1.4
|2025-06-20 13:21:30
|37.55472
|30.47528
|7.15
|1.1
|2025-06-20 13:07:29
|37.33667
|36.87639
|12.34
|0.8
|2025-06-20 13:01:04
|42.40722
|27.36889
|7.05
|1.6
|2025-06-20 12:53:06
|39.24389
|28.93111
|7.0
|1.2
|2025-06-20 12:47:39
|40.09444
|39.22750
|26.81
|1.8
|2025-06-20 12:36:20
|37.23500
|28.34972
|8.94
|2.5
|2025-06-20 12:34:03
|38.18778
|38.12028
|7.0
|1.0
|2025-06-20 12:26:51
|38.18806
|38.09694
|7.0
|1.2
|2025-06-20 12:18:17
|39.15583
|28.95361
|9.37
|1.3
20 HAZİRAN 2025 CUMA KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ
|Tarih
|Saat
|Enlem (N)
|Boylam (E)
|Derinlik (km)
|ML
|Yer
|2025.06.20
|17:33:45
|40.6492
|27.7922
|7.1
|2.2
|ASMALI-MARMARA (BALIKESİR)
|2025.06.20
|16:53:42
|34.9822
|23.4985
|86.9
|4.6
|GİRİT ADASI (AKDENİZ)
|2025.06.20
|16:01:39
|38.2615
|37.4687
|1.0
|2.4
|İKİZPINAR-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)
|2025.06.20
|15:31:29
|40.4375
|26.2478
|5.5
|2.1
|SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
|2025.06.20
|14:08:11
|37.0535
|34.4115
|5.3
|1.5
|DEĞNEK-TOROSLAR (MERSİN)
|2025.06.20
|13:57:52
|39.2385
|28.9747
|6.1
|2.0
|YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA)
|2025.06.20
|13:35:51
|36.4343
|31.3945
|14.7
|1.9
|ANTALYA KÖRFEZİ (AKDENİZ)