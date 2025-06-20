Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Az önce deprem nerede oldu? Son dakika deprem listesi paylaşıldı

Az önce deprem nerede oldu? Son dakika deprem listesi paylaşıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Az önce deprem nerede oldu? Son dakika deprem listesi paylaşıldı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesİ, Türkiye'de gerçekleşen depremleri anbean kaydetmektedir. Yaşadıkları bölgede en ufak bir sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem nerede oldu?" sorusuna cevap aramaya başladı. Bugün yaşanan depremlerin büyüklüğü ve derinliği AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. İşte 20 Haziran 2025 son depremler listesi...

Türkiye deprem ülkesi olması nedeniye gün içinde irili ufaklı birçok deprem yaşanmaktadır. Gerçekleşen bu sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanmaktadır. 

Peki, az önce deprem mi oldu, bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 20 Haziran 2025 son depremler listesi...

Az önce deprem nerede oldu? Son dakika deprem listesi paylaşıldı - 1. Resim

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? 

20 Haziran 2025 tarihinde saat 16.53'de Akdeniz bölgesinde 4.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem, Muğla, İzmir, Aydın, Manisa'da hissedildi. Depremin 5,75 kilometre derinlikte meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

Az önce deprem nerede oldu? Son dakika deprem listesi paylaşıldı - 2. Resim

20 HAZİRAN 2025 AFAD DEPREM LİSTESİ

Tarih (TS)EnlemBoylamDerinlik (Km)Büyüklük
2025-06-20 17:33:4740.5822227.7688911.031.7
2025-06-20 16:53:4134.8391723.905005.754.4
2025-06-20 16:42:0138.8577825.9352811.631.6
2025-06-20 16:09:0538.2405638.073067.01.1
2025-06-20 16:01:3838.2411137.350836.982.5
2025-06-20 15:31:2940.4247226.286397.01.9
2025-06-20 14:55:5339.2563928.921677.00.9
2025-06-20 14:16:4038.2261138.627507.01.4
2025-06-20 14:08:1037.3550034.472507.01.4
2025-06-20 13:57:5239.2338928.9666711.172.0
2025-06-20 13:35:5136.2394431.4219436.871.4
2025-06-20 13:21:3037.5547230.475287.151.1
2025-06-20 13:07:2937.3366736.8763912.340.8
2025-06-20 13:01:0442.4072227.368897.051.6
2025-06-20 12:53:0639.2438928.931117.01.2
2025-06-20 12:47:3940.0944439.2275026.811.8
2025-06-20 12:36:2037.2350028.349728.942.5
2025-06-20 12:34:0338.1877838.120287.01.0
2025-06-20 12:26:5138.1880638.096947.01.2
2025-06-20 12:18:1739.1558328.953619.371.3

20 HAZİRAN 2025 CUMA KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

TarihSaatEnlem (N)Boylam (E)Derinlik (km)MLYer
2025.06.2017:33:4540.649227.79227.12.2ASMALI-MARMARA (BALIKESİR)
2025.06.2016:53:4234.982223.498586.94.6GİRİT ADASI (AKDENİZ)
2025.06.2016:01:3938.261537.46871.02.4İKİZPINAR-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)
2025.06.2015:31:2940.437526.24785.52.1SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2025.06.2014:08:1137.053534.41155.31.5DEĞNEK-TOROSLAR (MERSİN)
2025.06.2013:57:5239.238528.97476.12.0YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA)
2025.06.2013:35:5136.434331.394514.71.9ANTALYA KÖRFEZİ (AKDENİZ)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bir ülke daha savaş sonrası harekete geçti! İran'dan geri çektiler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2025-2026 MEB takvimi - HaberlerYaz tatili ne zaman bitiyor? 2025-2026 MEB takvimiYKS görevli/gözetmen ücretleri ne kadar? ÖSYM bünyesindeki sınavların görevli ücretleri belli oldu - HaberlerYKS görevli/gözetmen ücretleri ne kadar? ÖSYM bünyesindeki sınavların görevli ücretleri belli olduFIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda neden Türkiye yok, Türk takımları neden katılmıyor? 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası katılım şartları - HaberlerFIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda neden Türkiye yok, Türk takımları neden katılmıyor? 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası katılım şartlarıHSK kararname yayımlandı! Hakim savcı atamaları açıklandı mı? - HaberlerHSK kararname yayımlandı! Hakim savcı atamaları açıklandı mı?Feribot ücretleri ne kadar oldu? Yeni zam kararı yürürlükte! - HaberlerFeribot ücretleri ne kadar oldu? Yeni zam kararı yürürlükte!YKS’ye girecekler dikkat! Sınava geç kalınca ne olur? - HaberlerYKS’ye girecekler dikkat! Sınava geç kalınca ne olur?
Sonraki Haber Yükleniyor...