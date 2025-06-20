Az önce deprem nerede oldu? Son dakika deprem listesi paylaşıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Haziran 2025 18:10 - Güncelleme: 20 Haziran 2025 18:11 - Güncelleme:

AFAD ve Kandilli Rasathanesİ, Türkiye'de gerçekleşen depremleri anbean kaydetmektedir. Yaşadıkları bölgede en ufak bir sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem nerede oldu?" sorusuna cevap aramaya başladı. Bugün yaşanan depremlerin büyüklüğü ve derinliği AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. İşte 20 Haziran 2025 son depremler listesi...

Türkiye deprem ülkesi olması nedeniye gün içinde irili ufaklı birçok deprem yaşanmaktadır. Gerçekleşen bu sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanmaktadır. Peki, az önce deprem mi oldu, bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 20 Haziran 2025 son depremler listesi... AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? 20 Haziran 2025 tarihinde saat 16.53'de Akdeniz bölgesinde 4.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem, Muğla, İzmir, Aydın, Manisa'da hissedildi. Depremin 5,75 kilometre derinlikte meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

Büyüklük:4.4 (Mw)

Yer:Akdeniz

Tarih:2025-06-20

Saat:16:53:41 TSİ

Enlem:34.83917 N

Boylam:23.905 E

Derinlik:5.75 km

Detay:https://t.co/hiOdeht7mC — AFAD Deprem (@DepremDairesi) 20 HAZİRAN 2025 AFAD DEPREM LİSTESİ Tarih (TS) Enlem Boylam Derinlik (Km) Büyüklük 2025-06-20 17:33:47 40.58222 27.76889 11.03 1.7 2025-06-20 16:53:41 34.83917 23.90500 5.75 4.4 2025-06-20 16:42:01 38.85778 25.93528 11.63 1.6 2025-06-20 16:09:05 38.24056 38.07306 7.0 1.1 2025-06-20 16:01:38 38.24111 37.35083 6.98 2.5 2025-06-20 15:31:29 40.42472 26.28639 7.0 1.9 2025-06-20 14:55:53 39.25639 28.92167 7.0 0.9 2025-06-20 14:16:40 38.22611 38.62750 7.0 1.4 2025-06-20 14:08:10 37.35500 34.47250 7.0 1.4 2025-06-20 13:57:52 39.23389 28.96667 11.17 2.0 2025-06-20 13:35:51 36.23944 31.42194 36.87 1.4 2025-06-20 13:21:30 37.55472 30.47528 7.15 1.1 2025-06-20 13:07:29 37.33667 36.87639 12.34 0.8 2025-06-20 13:01:04 42.40722 27.36889 7.05 1.6 2025-06-20 12:53:06 39.24389 28.93111 7.0 1.2 2025-06-20 12:47:39 40.09444 39.22750 26.81 1.8 2025-06-20 12:36:20 37.23500 28.34972 8.94 2.5 2025-06-20 12:34:03 38.18778 38.12028 7.0 1.0 2025-06-20 12:26:51 38.18806 38.09694 7.0 1.2 2025-06-20 12:18:17 39.15583 28.95361 9.37 1.3 20 HAZİRAN 2025 CUMA KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ Tarih Saat Enlem (N) Boylam (E) Derinlik (km) ML Yer 2025.06.20 17:33:45 40.6492 27.7922 7.1 2.2 ASMALI-MARMARA (BALIKESİR) 2025.06.20 16:53:42 34.9822 23.4985 86.9 4.6 GİRİT ADASI (AKDENİZ) 2025.06.20 16:01:39 38.2615 37.4687 1.0 2.4 İKİZPINAR-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) 2025.06.20 15:31:29 40.4375 26.2478 5.5 2.1 SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) 2025.06.20 14:08:11 37.0535 34.4115 5.3 1.5 DEĞNEK-TOROSLAR (MERSİN) 2025.06.20 13:57:52 39.2385 28.9747 6.1 2.0 YEMİŞLİ-SİMAV (KÜTAHYA) 2025.06.20 13:35:51 36.4343 31.3945 14.7 1.9 ANTALYA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlgili Haber Hatay'da deprem mi oldu? 19 Haziran 2025 Perşembe AFAD son dakika deprem bildirimi

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin