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Hatay'da deprem mi oldu? 19 Haziran 2025 Perşembe AFAD son dakika deprem bildirimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hatay&#039;da deprem mi oldu? 19 Haziran 2025 Perşembe AFAD son dakika deprem bildirimi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AFAD tarafından paylaşılan son dakika bilgilere göre, Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaşanamasının ardından az önce deprem mi oldu? son dakika deprem nerede oldu? soruları gündeme geldi. İlk resmi açıklama AFAD tarafından yapıldı. İşte tüm ayrıntılar...

Deprem haberleri ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Hatay'da sarsıntı hisseden çok sayıda vatandaş "19 Haziran Perşembe deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? sorularına cevap aranıyor. İşte, 19 Haziran Perşembe günü AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi...

Hatay'da deprem mi oldu? 19 Haziran 2025 Perşembe AFAD son dakika deprem bildirimi - 1. Resim

AZ ÖNCE HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?

19 Haziran 2025 Perşembe günü Hatay'da saat 22.51 sularında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oldu ve çevre illerden de hissedildi.

AFAD resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile, Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini açıkladı. Deprem ile ilgili henüz olumsuz bir durumun olmadığı bilgisi de paylaşıldı.

Hatay'da deprem mi oldu? 19 Haziran 2025 Perşembe AFAD son dakika deprem bildirimi - 2. Resim

19 HAZİRAN 2025 AFAD SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

SaatYerBüyüklükDerinlik (km)
22:56:10Sumbas (Osmaniye)2.17.56
22:51:16Akdeniz (Samandağ/Hatay)3.97.06
22:35:02Pütürge (Malatya)1.57.00
22:16:36Yazıhan (Malatya)1.87.01
21:56:38Pütürge (Malatya)1.97.28
21:37:30Göksun (Kahramanmaraş)2.78.87
20:50:37Pütürge (Malatya)1.25.95
20:41:03Çelikhan (Adıyaman)1.07.00
20:24:17Ege Denizi (Datça/Muğla Açıkları)2.66.12
20:00:48Ege Denizi (Datça/Muğla Açıkları)2.010.25
19:58:43Samandağ (Hatay)1.68.23
19:54:05Gelendost (Isparta)1.87.00
19:43:30Çatalca (İstanbul)1.59.21
19:37:23Marmara Denizi (Beylikdüzü/İstanbul Açıkları)1.57.00
19:37:01Akdeniz (Samandağ/Hatay)2.87.00
19:36:44Yeşilyurt (Malatya)1.17.00
19:23:50Ege Denizi (Yunanistan Açıkları)3.222.16
19:04:43Ege Denizi (Datça/Muğla Açıkları)1.911.49

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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