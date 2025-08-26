Az önce deprem nerede oldu? Son dakika depremler listesi açıklandı

Yurdun dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de meydana gelen son dakika depremleri tek tek listeliyor. Şu anda deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar, her iki kurumun listesinden en son depremin nerede, kaç şiddetinde ve hangi saatte olduğunu öğreniyor.

Peki, az önce deprem nerede oldu? İşte 26 Ağustos son depremler listesi...

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Balıkesir Sındırgı merkezli depremler devam ediyor. AFAD depremler listesinde yer alan verilere göre, Balıkesir Sındırgı çevresinde çok sayıda sarsıntı yaşanıyor.

26 Ağustos Salı akşamı gerçekleşen son depremler listesi şöyle:

26 AĞUSTOS AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih (TS) Enlem Boylam Derinlik (Km) Tip Büyüklük Yer 2025-08-26 22:10:57 39.18889 28.22056 7.89 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir) 2025-08-26 21:54:05 39.18389 28.16611 9.59 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-08-26 21:45:31 39.22750 28.07333 9.33 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-08-26 21:43:01 39.26306 28.08833 8.37 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-08-26 21:41:59 38.60000 39.62972 7.00 ML 1.5 Merkez (Elazığ) 2025-08-26 21:35:37 39.22444 28.15500 11.61 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-08-26 21:30:49 39.16333 28.14056 4.67 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 2025-08-26 21:27:26 39.20000 28.22472 10.44 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 2025-08-26 21:21:40 39.19500 28.22306 7.48 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 2025-08-26 21:10:54 39.19278 28.18028 9.61 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir) 2025-08-26 21:00:06 39.22000 28.22083 13.19 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir) 2025-08-26 20:53:19 39.20472 28.22889 12.11 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 2025-08-26 20:50:05 39.20917 28.24889 9.69 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir) 2025-08-26 20:48:33 39.17000 28.21806 10.31 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)

26 AĞUSTOS KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ