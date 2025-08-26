Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Az önce deprem nerede oldu? Son dakika depremler listesi açıklandı

26 Ağustos son dakika depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklandı. Özellikle Balıkesir Sındırgı çevresinde sarsıntılar devam ediyor. "Az önce deprem nerede oldu?" sorusu Google aramalarında öne çıktı. Peki, Balıkesir'de son durum ne? İşte milyonlarca vatandaşın merak ettiği son dakika depremler listesi.

Yurdun dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de meydana gelen son dakika depremleri tek tek listeliyor. Şu anda deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar, her iki kurumun listesinden en son depremin nerede, kaç şiddetinde ve hangi saatte olduğunu öğreniyor.

Peki, az önce deprem nerede oldu? İşte 26 Ağustos son depremler listesi...

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? 

Balıkesir Sındırgı merkezli depremler devam ediyor. AFAD depremler listesinde yer alan verilere göre, Balıkesir Sındırgı çevresinde çok sayıda sarsıntı yaşanıyor.

26 Ağustos Salı akşamı gerçekleşen son depremler listesi şöyle:

26 AĞUSTOS AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih (TS)EnlemBoylamDerinlik (Km)TipBüyüklükYer
2025-08-26 22:10:5739.1888928.220567.89ML2.1Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 21:54:0539.1838928.166119.59ML1.0Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 21:45:3139.2275028.073339.33ML3.0Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 21:43:0139.2630628.088338.37ML1.4Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 21:41:5938.6000039.629727.00ML1.5Merkez (Elazığ)
2025-08-26 21:35:3739.2244428.1550011.61ML2.4Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 21:30:4939.1633328.140564.67ML1.7Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 21:27:2639.2000028.2247210.44ML1.5Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 21:21:4039.1950028.223067.48ML1.7Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 21:10:5439.1927828.180289.61ML2.6Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 21:00:0639.2200028.2208313.19ML1.8Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 20:53:1939.2047228.2288912.11ML1.7Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 20:50:0539.2091728.248899.69ML1.8Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-26 20:48:3339.1700028.2180610.31ML2.3Sındırgı (Balıkesir)

26 AĞUSTOS KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

