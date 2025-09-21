Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Azerbaycan Grand Prix hangi kanalda? Bakü'de Formula 1 heyecanı başladı

Azerbaycan Grand Prix hangi kanalda? Bakü'de Formula 1 heyecanı başladı

- Güncelleme:
Azerbaycan Grand Prix hangi kanalda? Bakü&#039;de Formula 1 heyecanı başladı
Haberler

Formula 1'de sezonun büyük bir ilgiyle beklenen yarışlarından biri olan Azerbaycan Grand Prix'si başladı. Bakü Şehir Pisti'nde gerçekleşecek mücadelede yarışın yayın bilgilerini araştırıyor.

Formula 1'de heyecanı Azerbaycan'da yaşanıyor. 19–21 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Azerbaycan Grand Prix'de gözler pazar günkü büyük yarışa çevrildi.

Bakü'nün dar sokaklarında gerçeklecek Formula 1 yarışı, şehir merkezini podyuma çevirerek izleyicilere ve pilotlara benzersiz bir deneyim sunacak. 

Azerbaycan Grand Prix'si 2023'e kadar Formula 1 takviminde

AZERBAYCAN GRAND PRİX SAAT HANGİ KANALDA?

Azerbaycan Grand Prix'si 21 Eylül Pazar günü Türkiye saatiyle 14.00'te başladı. 6 kilometreyi aşan Bakü Şehir Pisti'nde yapılacak karşılaşma izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak.

Formula 1 Türkiye'de beIN Sports 4 kanalından canlı yayınlanacak.

Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1 - Oscar Piastri (Avustralya): 324 puan

2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 293 puan

3 - Max Verstappen (Hollanda): 230 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 194 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 163 puan

TAKIMLAR

1 - McLaren: 617 puan

2 - Ferrari: 280 puan

3 - Mercedes: 260 puan

4 - Red Bull: 239 puan

5 - Williams: 86 puan -

Bu acının tarifi yok! Sokakta oynarken üzerine koltuk düşen Ebrar son yolculuğuna uğurlandı
