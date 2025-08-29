Aziz Yıldırım aday mı, Fenerbahçe Başkanlık Seçimi adayları kimler olacak? Olağanüstü Genel Kurulu Eylül ayında toplanıyor!

Ali Koç’un üçüncü kez başkanlık için yarışacağını açıklamasının ardından, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu öncesinde aday listesi netleşmeye başladı. Peki, Aziz Yıldırım aday mı, Fenerbahçe Başkanlık Seçimi adayları kimler olacak?

AZİZ YILDIRIM ADAY MI?

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi en çok merak edilen konulardan biri Aziz Yıldırım’ın yeniden aday olup olmayacağı.

Taraftarların sık sık tribünlerde “Aziz Başkan” tezahüratlarıyla destek verdiği eski başkan, şu ana kadar adaylık konusunda herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Yıldırım’ın seçim yarışına dahil olup olmayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ ADAYLARI KİMLER?

Sarı lacivertli camianın geleceğini belirleyecek seçimde dört güçlü isim yarışacak. Mevcut başkan Ali Koç, üçüncü kez başkanlık koltuğu için adaylığını koyarken iş insanı Saadettin Saran da adaylar arasında.

Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu da camianın yakından tanıdığı isimler olarak seçimde yer alacak. Her iki isim de geçmiş dönemlerde Aziz Yıldırım yönetimlerinde görev almış olmalarıyla biliniyor.

FENERBAHÇE'NİN YENİ BAŞKANI KİM OLACAK?

Seçim sonucunda sandıktan çıkacak isim, kulübün hem mali yapılanmasına hem de sportif geleceğine yön verecek. Mourinho’nun ayrılığının ardından takımın teknik direktör konusundaki belirsizliği sürerken Fenerbahçe'nin yeni başkanı merakla bekleniyor.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe’nin merakla beklenen seçimli olağanüstü genel kurulu 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yapılacak.

İlk oturumda yeterli çoğunluk sağlanamazsa seçim 20-21 Eylül 2025 tarihlerine ertelenecek. Kongre üyeleri sandık başına giderek kulübün yeni başkanını belirleyecek.