Sergio Conceiçao kimdir, nereli, hangi takımları yönetti? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör adayı gündemde

Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevinin boşalmasının ardından yönetimin radarına giren Sergio Conceiçao camianın da ilgisini çekmiş durumda. Sergio Conceiçao kimdir, nereli, hangi takımları yönetti Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak?

SERGIO CONCEIÇAO KİMDİR, NERELİ?

15 Kasım 1974 tarihinde Portekiz’in Coimbra kentinde doğan Sergio Conceiçao futbolculuk döneminde sağ kanatta görev aldı.

Porto ile parladıktan sonra Serie A’da Lazio, Parma ve Inter formaları giydi. Portekiz Milli Takımı ile 56 kez sahaya çıktı ve 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası ile 2002 Dünya Kupası’nda ülkesini temsil etti.

SERGIO CONCEIÇAO HANGİ TAKIMLARI YÖNETTİ?

Teknik adamlık kariyerine 2010 yılında Standard Liege’de yardımcı antrenör olarak başlayan Sergio Conceiçao daha sonra Olhanense, Académica, Braga ve Vitória Guimarães’i çalıştırdı.

Sergio Conceiçao 2016’da Fransa’da Nantes’ın başına geçti. 2017-2024 yılları arasında Porto’nun teknik direktörlüğünü üstlendi ve burada üç lig şampiyonluğu ile toplam 11 kupa kazandı.

Sergio Conceiçao 2024-2025 sezonunda İtalya Serie A ekibi Milan’ı yönetti.

FENERBAHÇE’NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktör adayına çevrildi. Sarı-lacivertli kulüpte camianın ve taraftarların gündeminde öne çıkan isimlerden biri Sergio Conceiçao oldu.

SERGIO CONCEIÇAO FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao'nun adı Fenerbahçe ile ciddi şekilde anılmaya başlandı. Resmi bir anlaşma henüz duyurulmamış olsa da sarı-lacivertli yönetimin Conceiçao konusunda adım atması bekleniyor.