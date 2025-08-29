Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Sergio Conceiçao kimdir, nereli, hangi takımları yönetti? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör adayı gündemde

Sergio Conceiçao kimdir, nereli, hangi takımları yönetti? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör adayı gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sergio Conceiçao kimdir, nereli, hangi takımları yönetti? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör adayı gündemde
Fenerbahçe, Sergio Conceiçao, Teknik Direktör, Portekiz, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör gündemi yeniden hareketlendi. Sarı-lacivertli camiada adı öne çıkan isimlerden biri Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao oldu. Sergio Conceiçao kimdir, nereli, hangi takımları yönetti, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak soruları gündemin merkezinde.

Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevinin boşalmasının ardından yönetimin radarına giren Sergio Conceiçao camianın da ilgisini çekmiş durumda. Sergio Conceiçao kimdir, nereli, hangi takımları yönetti Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Sergio Conceiçao kimdir, nereli, hangi takımları yönetti? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör adayı gündemde - 1. Resim

SERGIO CONCEIÇAO KİMDİR, NERELİ?

15 Kasım 1974 tarihinde Portekiz’in Coimbra kentinde doğan Sergio Conceiçao futbolculuk döneminde sağ kanatta görev aldı.

Porto ile parladıktan sonra Serie A’da Lazio, Parma ve Inter formaları giydi. Portekiz Milli Takımı ile 56 kez sahaya çıktı ve 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası ile 2002 Dünya Kupası’nda ülkesini temsil etti.

Sergio Conceiçao kimdir, nereli, hangi takımları yönetti? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör adayı gündemde - 2. Resim

SERGIO CONCEIÇAO HANGİ TAKIMLARI YÖNETTİ?

Teknik adamlık kariyerine 2010 yılında Standard Liege’de yardımcı antrenör olarak başlayan Sergio Conceiçao daha sonra Olhanense, Académica, Braga ve Vitória Guimarães’i çalıştırdı.

Sergio Conceiçao 2016’da Fransa’da Nantes’ın başına geçti. 2017-2024 yılları arasında Porto’nun teknik direktörlüğünü üstlendi ve burada üç lig şampiyonluğu ile toplam 11 kupa kazandı.

Sergio Conceiçao 2024-2025 sezonunda İtalya Serie A ekibi Milan’ı yönetti.

Sergio Conceiçao kimdir, nereli, hangi takımları yönetti? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör adayı gündemde - 3. Resim

FENERBAHÇE’NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktör adayına çevrildi. Sarı-lacivertli kulüpte camianın ve taraftarların gündeminde öne çıkan isimlerden biri Sergio Conceiçao oldu.

Sergio Conceiçao kimdir, nereli, hangi takımları yönetti? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör adayı gündemde - 4. Resim

SERGIO CONCEIÇAO FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao'nun adı Fenerbahçe ile ciddi şekilde anılmaya başlandı. Resmi bir anlaşma henüz duyurulmamış olsa da sarı-lacivertli yönetimin Conceiçao konusunda adım atması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

"4.500 lira geldi" diyen İslam Memiş, gram altında yeni hedefi açıkladı: Nakit ihtiyacınız yoksa satmayınDünyanın en güzel köyleri açıklandı! Türkiye'den o köy listede yerini aldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mardin elektrik kesintisi: Dicle Elektrik duyurdu! Mardin'de elektrikler ne zaman gelecek? - HaberlerMardin elektrik kesintisi: Dicle Elektrik duyurdu! Mardin'de elektrikler ne zaman gelecek?Şifresiz canlı yayınlanacak! Van Spor FK - Bandırmaspor maçı hangi kanalda, ne zaman? - HaberlerŞifresiz canlı yayınlanacak! Van Spor FK - Bandırmaspor maçı hangi kanalda, ne zaman?Sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçları açıklandı! MEB öğretmen alımı sonuç sorgulama ekranı - Haberler15 bin öğretmen alınacak! Mülakat sonuçları açıklandıHamrun nerenin, hangi ülkenin takımı? - HaberlerHamrun nerenin, hangi ülkenin takımı?Göztepe - Konyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? VAR hakemi Erkan Özdamar oldu! - HaberlerGöztepe - Konyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? VAR hakemi Erkan Özdamar oldu!ASKİ su kesintisi: Ankara su kesintisi ne zaman bitecek? Elmadağ, Pursaklar, Beypazarı... - HaberlerASKİ su kesintisi: Ankara su kesintisi ne zaman bitecek? Elmadağ, Pursaklar, Beypazarı...
Sonraki Haber Yükleniyor...