Mourinho'nun ayrılığı dünya basınında! Herkes Portekizli teknik adamı konuşuyor

Geçtiğimiz sezona büyük umutlarla başlayan ancak yarıştığı hiçbir kulvarda mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe, bu sezona da teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde başladı. Süper Lig'in ilk haftasında hanesine yalnızca 1 puan yazdıran ve Şampiyonlar Ligi hayalini bir sene daha ertelemek zorunda kalan sarı-lacivertlilerde yaşanan son dakika gelişmesi ise futbol camiasında bomba etkisine neden oldu.

Fenerbahçe, yaptığı açıklama ile Portekizli teknik adamla yollarını ayırdığını duyurdu. Portekizli teknik adamın kovulması, Türkiye kadar dış basında da büyük ses getirdi.

"TÜRKİYE'DE BÜYÜK BOMBA"

La Gazzetta dello Sport, gelişmeyi "Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya karşı alınan yenilgi Mourinho'ya pahalıya mal oldu" ifadesiyle duyurdu. Eurosport İtalya da Mourinho'nun Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne götüremediği için görevine son verildiğini belirtti.

Foot Mercato ise "Türkiye'de büyük bomba" manşeti atarak "Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu kovdu" ifadelerini kullandı.

Diario Sport, "Fenerbahçe, Mourinho'yu gönderdi! Portekizli teknik adam üst üste 2. kez Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşıyamadı" derken; AS'ta ise Fenerbahçe yönetiminin Benfica maçı sonrası hiç tereddüt etmeden Jose Mourinho'nun görevine son verdiği belirtildi.

"TRANSFER PİYASASI YAPISINI AÇIKÇA ELEŞTİRDİ"

Marca, "Türkiye'de bomba haber" başlığıyla geçtiği haberde, "Türk ekibi, Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasından saatler sonra yaptığı açıklamada, Mourinho'nun kovulduğunu duyurdu" ifadelerini kullandı.

Portekiz basınından A Bola, Mourinho'nun ayrılığını şu ifadelerle duyurdu:

"Ayrılık, Türk ekibinin Şampiyonlar Ligi'nden Benfica'ya elenmesinden iki gün sonra geldi. Portekizli teknik direktör, maç boyunca ve özellikle Lizbon'da, maç öncesi ve sonrasında kulübün transfer piyasası yapısını açıkça eleştirdi. Hatta sadece iki oyuncunun takıma katılması ve bunun play-off kayıt süresinin dolmasından sonra olması nedeniyle, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı kulüp için gerçekçi bir hedef olarak görmediğini belirtti. Sporting Lizbon'dan Geny Catamo hakkında sorulan bir soruya ise Mozambikli oyuncunun Fenerbahçe'nin listesinde olup olmadığını bilmediğini söyledi. 'Açıkçası, bir liste olduğunu sanmıyorum' dedi."

AKTÜRKOĞLU'NUN GOLÜNE DEĞİNDİLER

Record da Mourinho'nun Fenerbahçe'den kovulmasını son dakika gelişmesi olarak geçerken, haberde şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho artık görevde değil. Türk kulübü bu sabah sosyal medyada yaptığı açıklamada, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala Portekizli teknik direktörün görevinden ayrıldığını duyurdu. Teknik direktörün ayrılışı, kulübün Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasından sadece birkaç gün sonra gerçekleşti. Fenerbahçe, play-off turunda Benfica'ya evinde 0-0 berabere kalarak elenmiş, ardından deplasmanda Aktürkoğlu'nun golüyle mağlup olmuştu."

"FENERBAHÇE'DEN KOVULDU"

İngiliz basınında Mourinho'nun görevine son verilmesiyle ilgili öne çıkan haberler ise şöyle:

BBC: Jose Mourinho, Fenerbahçe'deki görevinden bir yıl sonra ayrıldı. Portekizli teknik adamın ayrılığı, Türk ekibinin Şampiyonlar Ligi play-off'larında Benfica'ya elenmesinden iki gün sonra geldi.

The Guardian: Fenerbahçe, yeni sezonun başlamasından iki hafta sonra Mourinho'yu kovdu.

Daily Mail: Jose Mourinho, 'gerçekleri çarpıtmakla' ve Şampiyonlar Ligi fiyaskosuyla suçlandıktan sonra Fenerbahçe'den kovuldu...

TNT Sports: Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kaybeden Jose Mourinho'yu kovdu.