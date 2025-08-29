Mourinho gitti Kerem bitti! Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nu kaç paraya aldı? İşte bonservis bedeli...

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe transferde son dakika gelişmeleri ile güne damga vurdu. Sabah teknik direktör Jose Morinho ile yollarını ayıran sarı lacivertliler uzun sıradır transfer listesinde olan Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine bağladı. Haberi Benfica duyurdu, peki Fener Kerem Aktürkoğlu'nu kaç paraya aldı? İşte Kerem'im bonservis bedeli...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi hayal kırıklığı ile son buldu. Kulüp Portekizli hoca ile yollarını ayırdığını duyurdu. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Benfica’ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, Devler Ligi’ne transfer listesinde olan Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile veda etmişti. Akabinde hem yönetim hem de teknik hoca eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Peş peşe son dakika gelişmelerinin yaşandığı Fenerbahçe'de uzun zamandır beklenen transfer gerçekleşti. Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğunu bizzat açıkladı. Peki Fener, Kerem'e kaç para ödedi? İşte bonservis bedeli ve transfer detayları... 

Fener maçı ne zaman, muhtemel rakipler kim? Avrupa Ligi'nde kuralar çekiliyor... - 4. Resim

FENERBAHÇE KEREM AKTÜRKOĞLU'NU KAÇ PARAYA ALDI?

Portekiz ekibi Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada; "Benfica, Türkiye'nin Fenerbahçe kulübü ile futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun sportif haklarının devri için bir prensip anlaşmasına varıldığını duyurur. Söz konusu prensip anlaşması, oyuncunun sportif haklarının 22.500.000 € (yirmi iki milyon beş yüz bin euro) tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken bir ücret ödenmesini öngörmektedir. Böylelikle transferin toplam bedeli 25.000.000 €'ya (yirmi beş milyon euro) ulaşabilecektir. Ayrıca, öncelik hakkına sahip olan Galatasaray bu şartlardan haberdar edilmiştir." ifadelerine yer verildi. 

KEREM GALATASARAY'I SİLDİ

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından Galatasaray'la ilgili tüm paylaşımlarını sildi.  Galatasaray'ın da sosyal medyada Aktürkoğlu'nu takip etmemesi dikkat çekti. 

Mourinho gitti Kerem bitti! Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nu kaç paraya aldı? İşte Kerem'im bonservis bedeli... - 1. Resim

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'yi elediği gol sonrası sevinememişti. O anlar objektiflere böyle yansımıştı... 

