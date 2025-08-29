Alişan, Mourinho’nun ayrılığını sevinçle karşıladı! Yeni teknik direktör için önerisini paylaştı

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile olan iş birliğini sonlandırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada “Profesyonel futbol A takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

ALİŞAN’DAN JOSE MOURİNHO PAYLAŞIMI: ALACAĞIN TAZMİNAT HARAM OLSUN

Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından fanatik Fenerbahçeli Alişan bu gelişmeye çok sevindiğini belirten bir paylaşım yaptı. Mourinho'nun kulüpten 15 milyon Euro tazminat alacak olmasına ise sert tepki gösteren şarkıcı “Alacağın tazminat haram olsun” dedi. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Senin gibi bir çapsızdan, geldiği günden beri futbol adına hiçbir şey yapmayıp sürekli saçma sapan hikayelerle insanları yoran, sürekli geçmişini anlatıp geleceğe dair hiçbir şey yapmayan bir adamdan hepimiz bir şeyler beklediğimiz için kahroluyoruz. Şimdi yallah nereye gidersen git... Bir daha gözümüz görmesin seni... Alacağın tazminat da haram olsun... Darısı komple değişimlere inşallah.”

FENERBAHÇE İÇİN AYKUT KOCAMAN VE VOLKAN DEMİREL ÇAĞRISI

Alişan, Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü için Aykut Kocaman'ın göreve getirilmesini talep etti. Ünlü şarkıcı, “Şimdi asıl en önemlisi hoca kim olacak. Ben Aykut Kocaman’ı eğer ikna edebilirlerse onun olmasını çok isterim. Ya da gelecek kim olursa olsun Fenerbahçe’yi bilen, Fenerbahçe ruhunu tekrar geri getirebilecek birisi olmalı… İçimizden birisi olmalı. Aykut Kocaman ve yanına Volkan Demirel nasıl olur?” diye takipçilerine sordu.