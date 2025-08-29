Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi hayaline veda eden ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. İşte o eşleşmeler...
Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa, Dinamo Zagreb, Ferencvaros, Viktoria Plzen, Nice, FCSB, Stuttgart ve Brann ile eşleşti.
Detaylar birazdan...
