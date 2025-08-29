Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi hayaline veda eden ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. İşte o eşleşmeler...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa, Dinamo Zagreb, Ferencvaros, Viktoria Plzen, Nice, FCSB, Stuttgart ve Brann ile eşleşti.

Detaylar birazdan...

