Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Mourinho’nun gidişi sonrası Gözde Kahveci’den manidar paylaşım! Herkesin dikkatini çekti

Mourinho’nun gidişi sonrası Gözde Kahveci’den manidar paylaşım! Herkesin dikkatini çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İrfan Can Kahveci’nin eşi Gözde Kahveci’nin Fenerbahçeli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Oğlunun güldüğü anların videosuna yer veren Kahveci’nin Instagram’a yüklediği video ‘manidar’ bulundu.

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırma kararı aldı. İlk sezonunda özellikle derbilerde beklenen performansı sergileyemeyen ve oyuncu tercihleriyle tartışmalara neden olan Mourinho’nun, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne kalamaması da ayrılığı hızlandıran etkenlerden biri oldu.

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURİNHO DÖNEMİ SONA ERDİ

Fenerbahçe yönetimi ile Teknik Direktör Jose Mourinho arasında yapılan görüşmenin ardından karşılıklı anlaşmayla yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, 2024-2025 sezonu başında göreve başlayan Portekizli teknik adama katkılarından dolayı teşekkür ederek, kariyerinin devamında başarılar diledi.

Mourinho’nun gidişi sonrası Gözde Kahveci’den manidar paylaşım! Herkesin dikkatini çekti - 1. Resim

GÖZDE KAHVECİ’DEN DİKKAT ÇEKEN VİDEO

Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle birlikte İrfan Can Kahveci, eskisi kadar forma şansı bulamamış ve ilk 11’deki yerini yitirmişti. Fenerbahçe’nin Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından, İrfan Can Kahveci’nin eşi Gözde Kahveci’den dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Mourinho’nun gidişi sonrası Gözde Kahveci’den manidar paylaşım! Herkesin dikkatini çekti - 2. Resim

YORUMLAR GECİKMEDİ

Gözde Kahveci kişisel Instagram hesabından eşi ve çocuklarının güldüğü anların videosunu paylaştı. 

Bu gönderi sosyal medyada kısa süre içinde viral oldu. 

Bazı kullanıcılar bu videoya “Manidar” , “İrfan’ı oynatmadığı için paylaşmış” , “Tabi Portekizli kovuldu keyif yerinde” , “İrfan çay koy kardeşim yeniden başlıyoruz” tarzında yorumlar yaptı.

Mourinho’nun gidişi sonrası Gözde Kahveci’den manidar paylaşım! Herkesin dikkatini çekti - 3. Resim

TEPKİLER SONRASI KALDIRDI

Öte yandan tepkiler gelince Gözde Kahveci, Instagram'dan videoyu kaldırdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Zeki Murat Göle kimdir?Meksika Senatosu karıştı! Başkan ile Muhalefet lideri yumruk yumruğa kavga etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mehmet Ali Erbil'in düğün sabahı yaptıkları şoke etti! Canlı yayın açıp para topladı - MagazinDüğün sabahı şoke etti! Canlı yayın açıp para istediBaba acısı yaşayan Atakan Özkaya’dan yeni paylaşım! Gören herkes duygulandı - MagazinBaba acısı taze oyuncudan yeni paylaşım!Survivor Murat Ceylan’ın aracı kamyonetin altına girdi! Sağlık durumu açıklaması gecikmedi - MagazinAracı kamyonetin altına girdi! Sağlık durumunu açıkladıEsra Erol kardeşi Eda Erol'u evlendirdi! Damadın mesleği ortaya çıktı - MagazinEsra Erol kardeşini evlendirdi! Damat düğünde ağladıHollywood dünyasını üzen haber! Floyd Levine hayatını kaybetti - MagazinHollywood dünyasını üzen haber! Floyd Levine öldüEngin Akyürek ile Gülsim Ali’yi buluşturan Bereketli Topraklar’dan ilk kareler geldi! Herkes aynı yorumu yaptı - MagazinBereketli Topraklar’dan ilk kareler geldi! Herkes aynı yorumu yaptı
Sonraki Haber Yükleniyor...