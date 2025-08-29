Mourinho’nun gidişi sonrası Gözde Kahveci’den manidar paylaşım! Herkesin dikkatini çekti

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırma kararı aldı. İlk sezonunda özellikle derbilerde beklenen performansı sergileyemeyen ve oyuncu tercihleriyle tartışmalara neden olan Mourinho’nun, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne kalamaması da ayrılığı hızlandıran etkenlerden biri oldu.

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURİNHO DÖNEMİ SONA ERDİ

Fenerbahçe yönetimi ile Teknik Direktör Jose Mourinho arasında yapılan görüşmenin ardından karşılıklı anlaşmayla yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, 2024-2025 sezonu başında göreve başlayan Portekizli teknik adama katkılarından dolayı teşekkür ederek, kariyerinin devamında başarılar diledi.

GÖZDE KAHVECİ’DEN DİKKAT ÇEKEN VİDEO

Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle birlikte İrfan Can Kahveci, eskisi kadar forma şansı bulamamış ve ilk 11’deki yerini yitirmişti. Fenerbahçe’nin Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından, İrfan Can Kahveci’nin eşi Gözde Kahveci’den dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi.

YORUMLAR GECİKMEDİ

Gözde Kahveci kişisel Instagram hesabından eşi ve çocuklarının güldüğü anların videosunu paylaştı.

Bu gönderi sosyal medyada kısa süre içinde viral oldu.

Bazı kullanıcılar bu videoya “Manidar” , “İrfan’ı oynatmadığı için paylaşmış” , “Tabi Portekizli kovuldu keyif yerinde” , “İrfan çay koy kardeşim yeniden başlıyoruz” tarzında yorumlar yaptı.

TEPKİLER SONRASI KALDIRDI

Öte yandan tepkiler gelince Gözde Kahveci, Instagram'dan videoyu kaldırdı.