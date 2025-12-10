Ferrari havada sallandı! Genç milyoner lüks aracını balkona park etti
Avusturya’nın başkenti Viyana'da yaşayan 28 yaşındaki milyoner park yeri bulamayınca 400 bin dolarlık Ferrari 296 GTB’sini apartman balkonuna vinçle kaldırttı.
Yaklaşık 1.670 kilogramlık Ferrari’sini vinçle balkonuna çıkaran genç milyoner, aracın havada asılı kaldığı anlarla görenleri hayrete düşürdü.
KIŞLIK DEPOLAMA İÇİN “BALKON GARAJ” PLANI
28 yaşındaki genç, Ferrari’yi soğuktan korumak için bu sıra dışı yöntemi seçtiğini açıkladı.
Söz konusu model, 830 beygir gücüne sahip Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano Edition… Çift turbo V6 motor ile elektrik motorunu birleştiren hibrit yapısıyla markanın en teknolojik süper otomobillerinden biri. Otomobil parçaları satarak servet elde eden sahibi, Avusturya basını Heute’ye konuşarak neden böyle bir çözüme başvurduğunu açıkladı.
Koleksiyonunda birçok araç olduğunu, binada başka bir garaj yeri bulamadığını ve Ferrari’nin avluda kış şartlarına maruz kalmasından endişe ettiğini anlattı. Bu nedenle aracı balkona çıkarıp burada özel cam bir garaj inşa ederek korumayı planladığını söyledi.
BİNA YÖNETİMİ RAHATSIZ
Operasyon kısa sürede bina yönetiminin dikkatini çekmişti. Yönetim, araç yerleştirilen balkon kullanımının kurallara aykırı olduğunu iletti. Genç koleksiyoncu, Ferrari’yi balkondan geri indirmek zorunda kalacak.