KIŞLIK DEPOLAMA İÇİN “BALKON GARAJ” PLANI

28 yaşındaki genç, Ferrari’yi soğuktan korumak için bu sıra dışı yöntemi seçtiğini açıkladı.

Söz konusu model, 830 beygir gücüne sahip Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano Edition… Çift turbo V6 motor ile elektrik motorunu birleştiren hibrit yapısıyla markanın en teknolojik süper otomobillerinden biri. Otomobil parçaları satarak servet elde eden sahibi, Avusturya basını Heute’ye konuşarak neden böyle bir çözüme başvurduğunu açıkladı.

Koleksiyonunda birçok araç olduğunu, binada başka bir garaj yeri bulamadığını ve Ferrari’nin avluda kış şartlarına maruz kalmasından endişe ettiğini anlattı. Bu nedenle aracı balkona çıkarıp burada özel cam bir garaj inşa ederek korumayı planladığını söyledi.