Bursa’da sokak ortasındaki kavga anı kameralara yansıdı. Alkollü olduğu öne sürülen bir şahıs, bir araca laf attığı gerekçesiyle dakikalarca darp edildi, tekmelendi, yumruklandı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesinde gece saatlerinde yaşanan kavga anı mahalleliyi korkuttu.

İddiaya göre alkollü olduğu belirtilen şahıs, seyir halindeki bir araca laf attı. Araçtan inen 4 kişi, adamı yumruk ve tekmelerle darp etti. Ardından yumrukları ve tekme attı.

Tek tek darp edip tekmelediler

4 KİŞİ BİRDEN DARP ETTİ

Saldırının şiddetiyle yere yığılan şahıs için çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. 4 kişi tarafından darp edilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaçan 4 şüphelinin kimliklerini belirlemek için güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı.

Darp anları kameraya yansıdı

