Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bahar yeni sezon ne zaman başlayacak?

Bahar yeni sezon ne zaman başlayacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bahar yeni sezon ne zaman başlayacak?
Bahar, Demet Evgar, Show TV, Dizi, Yeni Sezon, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Show TV'in popüler dizilerinden biri olan Bahar'ın yeni sezon tarih merak konusu oldu. Demet Evgar'ın başrolde yer aldığı yapım, sosyal medyada sık sık gündem olurken gözler yeni sezona çevrildi.

Her Salı akşamı Show TV'de yayınlanan Bahar dizisi adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin başrolünde Demet Evgar bulunuyor. Diziyi yakından takip edenler Bahar yeni sezon tarihi ve yayın gününü araştırmaya başladı.

Bahar yeni sezon ne zaman başlayacak? - 1. Resim

BAHAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bahar dizisinin yeni sezonuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen sene ekranlara 24 Eylül tarihinde dönüş yapan yapımın bu yılki takvimi merak konusu oldu.

Bahar yeni sezon ne zaman başlayacak? - 2. Resim

Bahar dizisinin yayın günü olan Salı akşamları izleyicisiyle bir araya gelmesi beklenirken, yapım ekibinden gelecek resmi açıklama sonrasında yeni tarihi haberimize eklenecektir.

Bahar yeni sezon ne zaman başlayacak? - 3. Resim

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bahar dizisi, 29 Ağustos Cuma günü sete çıkıyor.  Bahar'ın bu sezon yönetmen koltuğuna ise Mehmet Can Bindal oturacak.

Bahar yeni sezon ne zaman başlayacak? - 4. Resim

Timur karakterinin uçak kazası geçirmesiyle beraber 2. sezonun ardından 3. sezonda neler olacağı merak ediliyor. Son olarak Mert Turak ve Hayal Köseoğlu'nun kadrosuna dahil olduğu Bahar'ın 3. sezon hazırlıkları devam ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Az önce deprem nerede oldu! Ankara son dakika deprem listesi...Selçuk Bayraktar TGRT Haber'de: Herkesi Mavi Vatan'ın kalbinin attığı yere bekliyoruz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kızılcık Şerbeti yeni sezonda kimler olmayacak? İşte diziden ayrılan oyuncular - HaberlerKızılcık Şerbeti yeni sezonda kimler olmayacak? İşte diziden ayrılan oyuncularTrabzonspor - Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? - HaberlerTrabzonspor - Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?KPSS B grubu sınavı ne zaman? - HaberlerKPSS B grubu sınavı ne zaman?Balık sezonu ne zaman açılıyor? - HaberlerBalık sezonu ne zaman açılıyor?Az önce deprem nerede oldu! Ankara son dakika deprem listesi... - HaberlerAz önce deprem nerede oldu! Ankara son dakika deprem listesi...Şule Yüksel Şenler kimdir, ne zaman öldü? - HaberlerŞule Yüksel Şenler kimdir, ne zaman öldü?
Sonraki Haber Yükleniyor...