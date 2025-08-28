Bahar yeni sezon ne zaman başlayacak?

Her Salı akşamı Show TV'de yayınlanan Bahar dizisi adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin başrolünde Demet Evgar bulunuyor. Diziyi yakından takip edenler Bahar yeni sezon tarihi ve yayın gününü araştırmaya başladı.

BAHAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bahar dizisinin yeni sezonuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen sene ekranlara 24 Eylül tarihinde dönüş yapan yapımın bu yılki takvimi merak konusu oldu.

Bahar dizisinin yayın günü olan Salı akşamları izleyicisiyle bir araya gelmesi beklenirken, yapım ekibinden gelecek resmi açıklama sonrasında yeni tarihi haberimize eklenecektir.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bahar dizisi, 29 Ağustos Cuma günü sete çıkıyor. Bahar'ın bu sezon yönetmen koltuğuna ise Mehmet Can Bindal oturacak.

Timur karakterinin uçak kazası geçirmesiyle beraber 2. sezonun ardından 3. sezonda neler olacağı merak ediliyor. Son olarak Mert Turak ve Hayal Köseoğlu'nun kadrosuna dahil olduğu Bahar'ın 3. sezon hazırlıkları devam ediliyor.