Bahar dizisi yeni sezon ne zaman? Yeni bölüm için geri sayım başladı
Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Bahar, yeni sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Başrolünde Demet Evgar’ın yer aldığı dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Peki, Bahar dizisi yeni sezon ne zaman? İşte dizinin yeni sezonuna dair bütün gelişmeler.
Show TV’nin büyük beğeni toplayarak izlenme rekorları kıran Bahar dizisi, yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. 48. bölümüyle sezon finali yapan dizinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Demet Evgar'ın etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çeken Bahar dizisinde yeni sezon tarihi merak ediliyor.
BAHAR DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN?
Bahar dizisi, Salı akşamları saat 20.00'de seyirciyle buluşuyor. Dizinin yeni bölüm tarihi henüz netlik kazanmazken, izleyiciler "Bahar yeni sezon ne zaman başlayacak" sorusuna cevap arıyor. Geçtiğimiz yıldan hareketle, dizinin yeni sezonunun 24 Eylül tarihinde başlayacağı öngörülüyor.
BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Başrolünde Demet Evgar’ın üstlendiği Bahar dizisinde Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak da öne çıkan karakterler arasında yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Hatice Aslan, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Büşra Pekin, Elçin Afacan, Nihal Yalçın ve Nizam Namidar gibi tecrübeli oyuncular bulunuyor.