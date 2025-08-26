Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bahar dizisi yeni sezon ne zaman? Yeni bölüm için geri sayım başladı

Bahar dizisi yeni sezon ne zaman? Yeni bölüm için geri sayım başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bahar dizisi yeni sezon ne zaman? Yeni bölüm için geri sayım başladı
Bahar Dizisi, Yeni Sezon, Demet Evgar, Show TV, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Bahar, yeni sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Başrolünde Demet Evgar’ın yer aldığı dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Peki, Bahar dizisi yeni sezon ne zaman? İşte dizinin yeni sezonuna dair bütün gelişmeler.

Show TV’nin büyük beğeni toplayarak izlenme rekorları kıran Bahar dizisi, yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. 48. bölümüyle sezon finali yapan dizinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Demet Evgar'ın etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çeken Bahar dizisinde yeni sezon tarihi merak ediliyor. 

Bahar dizisi yeni sezon ne zaman? Yeni bölüm için geri sayım başladı - 1. Resim

BAHAR DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Bahar dizisi, Salı akşamları saat 20.00'de seyirciyle buluşuyor. Dizinin yeni bölüm tarihi henüz netlik kazanmazken, izleyiciler "Bahar yeni sezon ne zaman başlayacak" sorusuna cevap arıyor. Geçtiğimiz yıldan hareketle, dizinin yeni sezonunun 24 Eylül tarihinde başlayacağı öngörülüyor. 

Bahar dizisi yeni sezon ne zaman? Yeni bölüm için geri sayım başladı - 2. Resim

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Başrolünde Demet Evgar’ın üstlendiği Bahar dizisinde Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak da öne çıkan karakterler arasında yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Hatice Aslan, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Büşra Pekin, Elçin Afacan, Nihal Yalçın ve Nizam Namidar gibi tecrübeli oyuncular bulunuyor.

Bahar dizisi yeni sezon ne zaman? Yeni bölüm için geri sayım başladı - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Irak hükümeti SDG ile masaya oturacak iddiası! Pazarlığın detayları belli oldu: DEAŞ gündemdeTürkiye'nin Libya hamlesi Doğu Akdeniz'i karıştırdı! Yunan basınından çarpıcı analiz: Haritadan silinebiliriz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yarıyıl tatili ne zaman? 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatil takvimi - HaberlerYarıyıl tatili ne zaman? 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatil takvimiMerkez Bankası faiz indirimine gidecek mi, TCMB faiz kararı toplantısı ne zaman? - HaberlerMerkez Bankası faiz indirimine gidecek mi, TCMB faiz kararı toplantısı ne zaman?Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Benfica-Fenerbahçe maçı galibi kuraya eklenecek! - HaberlerŞampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Benfica-Fenerbahçe maçı galibi kuraya eklenecek!Green Card başvuruları ne zaman başlıyor? Başvuru takvimi ve süreci araştırılıyor - HaberlerGreen Card başvuruları ne zaman başlıyor? Başvuru takvimi ve süreci araştırılıyor25 Ağustos Yemekteyiz puan durumu: Yemekteyiz Melis Hanım kaç puan aldı? - Haberler25 Ağustos Yemekteyiz puan durumu: Yemekteyiz Melis Hanım kaç puan aldı?Yurt başvuruları ne zaman? 2025-2026 GSB KYK yurt başvuruları bekleniyor - HaberlerYurt başvuruları ne zaman? 2025-2026 GSB KYK yurt başvuruları bekleniyor
Sonraki Haber Yükleniyor...