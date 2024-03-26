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Bakan Işıkhan'ın açıkladığı emeklilere özel indirim ve kampanyalar neler?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Işıkhan&#039;ın açıkladığı emeklilere özel indirim ve kampanyalar neler?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bakan Işıkhan'dan emeklilere indirim açıklaması geldi. 2024 yılının emekli yılı olacağı daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Bu kapsamda emekliler için müjdeler sıralanmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emeklilere özel indirim ve kampanya açıklaması yapıldı. Peki, emeklilere özel indirim ve kampanyalar neler? İşte detaylar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hayata geçirilecek emeklilere özel indirim ve kampanyalar yapılacağını duyurdu. Gözler ise bu indirimlere çevrildi. Emekli vatandaşlar hangi alanlarda kampanya ve indirim olacağını merak ediyor. İşte, Bakan Işıkhan'ın açıkladığı emeklilere özel indirim ve kampanyalar...

EMEKLİLER İÇİN İNDİRİMLER VE KAMPANYALAR YAPILACAK

Bakan Işıkhan, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, emeklileri sevindirecek gelişmeleri duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere marketlerde, ulaşımda, sinema ve tiyatrolarda indirim müjdesi verdi.  Işıkhan, "PTT AVM'de, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde, Türk Hava Yolları'nda, TCDD'de, GSM operatörlerinde, sinema ve tiyatrolarda, PTT Kargo'da emeklilere özel indirimler ve kampanyalar başlatacağız." dedi. Ayrıca kamu bankalarında emekli aylığı promosyon ödemelerinin, emekli ve hak sahiplerinin aldığı aylık miktarına göre yaklaşık 2 katına çıkardıklarını belirtti.

Bakan Işıkhan'ın açıkladığı emeklilere özel indirim ve kampanyalar neler? - 1. Resim

Bakan Işıkhan açıklamasına şöyle devam etti; "

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinde ve giyim mağazalarında emeklilere özel indirimler sağlayacağız. Belediyeler Birliği ile protokol yaparak emeklilerimizin kültür turlarıyla ücretsiz olarak Türkiye'yi şehir şehir dolaşmalarının temellerini atacağız. Bunun gibi emeklilerimize imtiyaz sağlayan birçok uygulamayı emekliler yılı kapsamında paylaşacağız."

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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