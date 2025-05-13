Balık Ayhan kimdir, kaç yaşında? Ayhan Küçükboyacı neden öldü, hastalığı neydi?

Balık Ayhan ismiyle akıllarda yer edinen Roman müziğinin ustası Ayhan Küçükboyacı İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Son zamanlarda nefes almakta zorluk çeken ünlü sanatçının ölümünün ardından hastalığını ve neden öldüğünü araştırılmaya başlandı.

Roman müziğinin sevilen ismi ve Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, 12 Nisan'da Hastanede tedaviye alınmıştı.

Uzun süredir tedavisi süren sanatçının ölüm haberi geldi. "Balık Ayhan kimdir, öldü mü?" sorularının cevapları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

BALIK AYHAN ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Roman müziğinin önemli isimlerinden biri olan Ayhan Küçükboyacı, 12 Nisan tarihinde aniden rahatsızlandı ve ailesi tarafından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nefes almakta güçlük çeken ünlü sanatçı, günlerdir yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

Ünlü müzisyen 13 Nisan 2025 Salı günü sabah saatlerinde üzücü bir haber geldi. Balık Ayhan'ın, hastanede süren yoğun tedaviye rağmen hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

BALIK AYHAN KİMDİR?

Balık Ayhan ismi ile ününe ün katan müzisyen, şarkıcı Ayhan Küçükboyacı İstanbul Hacıhüsrev'de doğdu. Aslen Romandır ve 8 kişilik bir ailenin en küçük çocuğudur.

Adeta müzik ile doğan Ayhan büyüdüğü Hacıhüsrev'de teneke kutuları darbuka yaparak ritimler ile tanışmıştır. İlk gerçek darbuka ile 6 yaşında iken tanıştı.

Ufak yaşlarda mahalle düğünlerinde vurmalı çalgılar çalmaya başladı. Daha sonra özel hocalardan ders alıp 16 yaşına girdiğinde Galata Kulesi'nde profesyonel müzik hayatına adım attı.

BALIK AYHAN KAÇ YAŞINDA, NASIL TANINMAYA BAŞLADI?

1967 yılında doğan Balık Ayhan 2025 yılı itibarıyla 58 yaşındadır. 1992 yılında Yaşayan Ruhlar isimli albüm çıkararak müzik dünyasına giriş yapmış ve sesini duyurmuştur.

İstanbul İmparatorları ve Bab'ı İstanbul albümlerinin yanı sıra Balık Ayhan bir çok filmin ise müziklerine imzasını atmıştır.

Oyunculuk da yapan Balık Ayhan bugüne kadar Dansöz, Ispanaktan Nağmeler, Kehribar ve Baba Bi Buçuk isimli sinema filmleri ve Delikanlı isimli dizide rol almıştır.