Balıkesir seçim anketi 2024! (%) Balıkesir yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mart 2024 15:53 - Güncelleme: 13 Mart 2024 15:56 - Güncelleme:

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Balıkesir seçim anketi 2024! Yücel Yılmaz mı Ahmet Akın mı önde? | Balıkesir Büyükşehir Belediye seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. MAK Danışmanlık son seçim anketi araştırmasını açıkladı. Balıkesir belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Yücel Yılmaz ile CHP adayı Ahmet Akın önde gözüküyor. Peki, Balıkesir son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Balıkesir’de yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!