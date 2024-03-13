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Balıkesir seçim anketi 2024! (%) Balıkesir yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Balıkesir seçim anketi 2024! (%) Balıkesir yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı

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Balıkesir seçim anketi 2024! Yücel Yılmaz mı Ahmet Akın mı önde? | Balıkesir Büyükşehir Belediye seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. MAK Danışmanlık son seçim anketi araştırmasını açıkladı. Balıkesir belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Yücel Yılmaz ile CHP adayı Ahmet Akın önde gözüküyor. Peki, Balıkesir son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Balıkesir’de yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!

Balıkesir yerel seçim anketi 2024! 31 Mart yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı. Balıkesir yerel seçimde sonucu en çok merak edilen iller arasında yer alıyor. AK Parti, CHP, İYİ Parti, DEM Parti, Zafer Partisi, YRP, DEVA Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarını belirledi. 2024 yerel seçim anketi Balıkesir ili özelinde MAK Danışmanlık tarafından paylaşıldı. İşte Balıkesir seçim anketi 2024 sonucu!

BALIKESİR SEÇİM ANKETİ 2024

Balıkesir’de 990 kişinin katılımı ile yüz yüze araştırma tekniği ile 23 Şubat-5 Mart 2024 tarihleri arasında MAK Danışmalık tarafından yapılan yerel seçim anket sonuçları şu şekildedir:

AK Parti-MHP (Yücel Yılmaz): %40

CHP (Ahmet Akın): %34

İYİ Parti (Turhan Çömez): %11

DEM Parti (Mehmet Rauf Kocaman): %5

Zafer Partisi (Mutlu Aksoy): %2

Saadet Partisi (Hüseyin Acarlar): %1

Memleket Partisi (Mahir Bakan): %1

Diğer: %2

Kararsız: %5

Balıkesir seçim anketi 2024! (%) Balıkesir yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı - 1. Resim

BALIKESİR SEÇİM SONUÇLARI 2023

Balıkesir 2023 milletvekili seçim sonuçları şu şekildeydi:

AK Parti: %34,67

CHP: %31,47

İYİ Parti: %14,60

MHP: %8,20

YRP: %2,07

BBP: %0,69

BALIKESİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2019

Balıkesir 2019 yerel seçim sonuçları şu şekildeydi:

AK Parti: %47,78

İYİ Parti: %46,50

DP: % 1,63

HDP: %1,30

Saadet Partisi: %0,99

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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