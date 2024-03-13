Yeniden Refah Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemal Arıkan hakkında merak edilenler

Yeniden Refah Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemal Arıkan kimdir, kaç yaşında? Cemal Arıkan'ın mesleği ne, nereli? soruları araştırılıyor. YRP İzmir adayı Cemal Arıkan'ın seçim vaatleri neler? İşte, Cemal Arıkan'ın hayatı ve biyografisi...

31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemal Arıkan hayatı, biyografisi ve mesleği merak ediliyor. Vatandaşlar Cemal Arıkan'ın seçim vaatlerini merak ediliyor.

CEMAL ARIKAN KİMDİR?

Cemal Arıkan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.