Türkiye Gazetesi
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
"Ölü Deniz" adlı son gösterisinin ardından hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı.
Harbiye'de sahnelediği "Ölü Deniz" gösterisi YouTube'a yükleyen komedyen Deniz Göktaş hakkında, gösterideki ifadeleri nedeniyle "dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturmanın ardından yurt dışında tatilde olduğunu açıklayan Göktaş, Türkiye'ye dönüşünde havalimanında gözaltına alındı.
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