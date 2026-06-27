Deniz Göktaş'ın siyasileri ve değerleri hedef aldığı gösterisi YouTube'da yayınlandı. Gündem olan video tepki çekerken, gösterinin X'te paylaşılan kesitlerine engel getirildi.

Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' adını taşıyan Harbiye gösterisi, birkaç gün önce YouTube'da herkesin erişimine açıldı. Göktaş'ın neredeyse tüm siyasileri, bazı inanç ve değerleri hedef aldığı gösterisi, sosyal medyada gündem oldu.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası Meclis'te

TAYYAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

AK Partili Şamil Tayyar da gösteriye tepki gösterirken, "Bu zıpır stand-up gösterisinde o tiz sesiyle Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyor.‘Diktatör’ diyor, ‘cahil’ diyor, vesaire vesaire. Ağır eleştiriyi mizahta bir yere kadar kabul ediyorum. Fakat. Doğrudan hakaret edip ‘haha huhu’ diyerek densizliğin şaka ambalajıyla sunulmasının mizahla hiçbir ilgisi olamaz. Bu zıpırların 24 yıl girdiği her seçimi kazanmış ve bu ülkenin tarihine geçmiş bir lideri aşağılarken, hiçbir hayat tecrübesi ve başarısı olmayan kendilerine özel paye vermelerini de anlayamıyorum. Türkçeyi sonradan öğrenen Senegalli Musti de stand-up gösterisinde Cumhurbaşkanımızı eleştiriyordu ama kimse rahatsız olmadı. İnce zekasıyla mizah üretiyordu çünkü. Mizahla densizlik arasındaki ince çizgiyi koruyamazsan saçmalarsın, komik değil densiz olursun" ifadelerini kullandı.

VİDEOLARA X'TE ENGEL GELDİ

Gelişmeler yakından izlenirken Göktaş'ın gösterisine X üzerinden engelleme geldi. Engelli Web'in yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Komedyen Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisinden kesitlerin yer aldığı X paylaşımları, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi ve X tarafından Türkiye'den görünmez kılındı"

Haberle İlgili Daha Fazlası