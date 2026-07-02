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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan İbrahim Sözen Caddesi'nde, yaya geçidinden geçen vatandaşlara yol vermek amacıyla yavaşlayarak duran minibüse, aynı istikametten gelen hafif ticari aracın arkadan çarptığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı ve sadece maddi hasarın meydana geldiği kazanın ardından, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

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