Aydın seçim anketi 2024! (%) Aydın yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı
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Aydın seçim anketi 2024! Özlem Çerçioğlu mu Mustafa Savaş mı önde? | Aydın Büyükşehir Belediye seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. MAK Danışmanlık son seçim anketi araştırmasını açıkladı. Aydın belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Mustafa Savaş ile CHP adayı Özlem Çerçioğlu önde gözüküyor. Peki, Aydın son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Aydın’da yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!
Aydın yerel seçim anketi 2024! 31 Mart yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı. Aydın yerel seçimde sonucu en çok merak edilen iller arasında yer alıyor. AK Parti, CHP, İYİ Parti, DEM Parti, Zafer Partisi, YRP, Saadet Partisi Aydın Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarını belirledi. 2024 yerel seçim anketi Aydın ili özelinde MAK Danışmanlık tarafından paylaşıldı. İşte Aydın seçim anketi 2024 sonucu!
AYDIN SEÇİM ANKETİ 2024
Aydın’da 1740 kişinin katılımı ile yüz yüze araştırma tekniği ile 24 Şubat-5 Mart 2024 tarihleri arasında MAK Danışmalık tarafından yapılan yerel seçim anket sonuçları şu şekildedir:
CHP (Özlem Çerçioğlu): %42
AK Parti-MHP (Mustafa Savaş): %36
İYİ Parti (Özer Kayalı): %7
DEM Parti (Suzan Koç): %3
Zafer Partisi (Muharrem Demirbilek): %2
YRP (Serdar Bulut): %2
Saadet Partisi (Fatih Karahan): %1
DEVA Partisi (Hamza Milli): %0,5
BTP (Seçil Mumcuoğlu): %0,5
Diğer: %1
Kararsız: %5
AYDIN SEÇİM SONUÇLARI 2023
Aydın 2023 milletvekili seçim sonuçları şu şekildeydi:
CHP: %35,59
AK Parti: %28,71
İYİ Parti: %12,95
MHP: %8,65
BBP: %0,85
YRP: %0,75
AYDIN YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2019
Aydın 2019 yerel seçim sonuçları şu şekildeydi:
CHP: %53,94
AK Parti: %43,74
Saadet Partisi: %0,83
DSP: %0,61
Vatan Partisi: %0,42
Kaynak: Türkiye Gazetesi