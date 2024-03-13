Aydın seçim anketi 2024! (%) Aydın yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mart 2024 14:31 - Güncelleme: 13 Mart 2024 14:32 - Güncelleme:

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Aydın seçim anketi 2024! Özlem Çerçioğlu mu Mustafa Savaş mı önde? | Aydın Büyükşehir Belediye seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. MAK Danışmanlık son seçim anketi araştırmasını açıkladı. Aydın belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Mustafa Savaş ile CHP adayı Özlem Çerçioğlu önde gözüküyor. Peki, Aydın son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Aydın’da yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!