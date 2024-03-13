Erzurum'da zincirleme kaza: Otobüs, minibüs ve otomobil birbirine girdi
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Erzurum'da, halk otobüsü, minibüs ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırıldı.
Erzurum'da alınan bilgiye göre, Tuncay D. idaresindeki 25 H 0129 plakalı halk otobüsü, Kongre Caddesi'nde Kamil U'nun kullandığı 25 M 0017 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.
Minibüs, çarpmanın etkisiyle önünde bulunan Miraç Ü. idaresindeki 25 ADJ 897 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
14 KİŞİ YARALANDI
Araçlarda sıkışan bazı yolcuları itfaiye ekipleri kurtardı. Sağlık ekipleri de kazada yaralanan 14 kişiyi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı