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Erzurum'da zincirleme kaza: Otobüs, minibüs ve otomobil birbirine girdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Erzurum, Kaza, Yaralı, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Erzurum'da, halk otobüsü, minibüs ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da alınan bilgiye göre, Tuncay D. idaresindeki 25 H 0129 plakalı halk otobüsü, Kongre Caddesi'nde Kamil U'nun kullandığı 25 M 0017 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.

Minibüs, çarpmanın etkisiyle önünde bulunan Miraç Ü. idaresindeki 25 ADJ 897 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da zincirleme kaza: Otobüs, minibüs ve otomobil birbirine girdi - 1. Resim

14 KİŞİ YARALANDI

Araçlarda sıkışan bazı yolcuları itfaiye ekipleri kurtardı. Sağlık ekipleri de kazada yaralanan 14 kişiyi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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