Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.20'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana oldu
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Az önce nerede deprem oldu, sorusuna cevap aranıyor. Balıkesir'de korkutan bir deprem yaşandı. 21 Mart deprem nerede kaç şiddetinde oldu? Şu an itibariyle deprem nerede oldu? Son dakika deprem nereden öğrenilir AFAD SON DEPREMLER
Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye’nin her yerinde depremler olmaya devam ediyor. AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 22.20’de merkez üssü Balıkesir’in Dursunbey ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 7.7 kilometre derinliğinde meydana geldi. 21 Mart deprem nerede kaç şiddetinde oldu?
AFAD SON DEPREM NEREDE OLDU?
Balıkesir'de deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Dursunbey'de saat 22.20'de deprem meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki deprem yerin 5.3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi