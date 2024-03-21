Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.20'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana oldu

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Mart 2024 23:09 - Güncelleme: 21 Mart 2024 23:11 - Güncelleme:

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