Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.20'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana oldu

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.20'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Balıkesir&#039;in Dursunbey ilçesinde saat 22.20&#039;de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Az önce nerede deprem oldu, sorusuna cevap aranıyor. Balıkesir'de korkutan bir deprem yaşandı. 21 Mart deprem nerede kaç şiddetinde oldu? Şu an itibariyle deprem nerede oldu? Son dakika deprem nereden öğrenilir AFAD SON DEPREMLER

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye’nin her yerinde depremler olmaya devam ediyor. AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 22.20’de merkez üssü Balıkesir’in Dursunbey ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 7.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.  21 Mart deprem nerede kaç şiddetinde oldu?

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.20'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana oldu - 1. Resim

AFAD SON DEPREM NEREDE OLDU?

Balıkesir'de deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Dursunbey'de saat 22.20'de deprem meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki deprem yerin 5.3 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

AFAD SON DEPREMLER

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TCMB 28 Mayıs seçimlerinden bu yana toplam 3 bin 700 baz puan faiz artırdı! İşte Merkez'in faiz kararı tablosu - HaberlerTCMB 28 Mayıs seçimlerinden bu yana toplam 3 bin 700 baz puan faiz artırdı! İşte Merkez'in faiz kararı tablosuTikTok'u yasaklayan tüm ülkeler! Hangi ülkeler TikTok'a yasak getirdi? - HaberlerTikTok'u yasaklayan tüm ülkeler! Hangi ülkeler TikTok'a yasak getirdi?Semih Kılıçsoy A Milli Takım'dan neden çıkarıldı? Semih Kılıçsoy kadrodan niye çıkarıldı, milli takımda neden yok? - HaberlerSemih Kılıçsoy A Milli Takım'dan neden çıkarıldı? Semih Kılıçsoy kadrodan niye çıkarıldı, milli takımda neden yok?Kadir Özkaya ne mezunu? AYM Başkanı Kadir Özkaya hangi bölümü okudu, nereden mezun? - HaberlerKadir Özkaya ne mezunu? AYM Başkanı Kadir Özkaya hangi bölümü okudu, nereden mezun?Denizbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? Denizbank emekli promosyonu 2024! - HaberlerDenizbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? Denizbank emekli promosyonu 2024!Akbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? Akbank emekli promosyonu 2024! - HaberlerAkbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? Akbank emekli promosyonu 2024!Kedi Eros davasında gerekçeli karar belli oldu! İşte İbrahim Keloğlan'a verilen cezanın gerekçeli kararı - HaberlerKedi Eros davasında gerekçeli karar belli oldu! İşte İbrahim Keloğlan'a verilen cezanın gerekçeli kararıTFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den açıklama! Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi yeniden ertelendi mi? - HaberlerTFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den açıklama! Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi yeniden ertelendi mi?Garanti Bankası emekli promosyonu 2024 ne kadar? Garanti Bankası emekli maaşına göre promosyon ödemeleri! - HaberlerGaranti Bankası emekli promosyonu 2024 ne kadar? Garanti Bankası emekli maaşına göre promosyon ödemeleri!House Of The Dragon 2. sezon Yeşiller ve Siyahlar fragmanı yayınlandı! House Of The Dragon 2. sezon fragmanı Türkçe altyazılı izle - HaberlerHouse Of The Dragon 2. sezon Yeşiller ve Siyahlar fragmanı yayınlandı! House Of The Dragon 2. sezon fragmanı Türkçe altyazılı izle
Sonraki Haber Yükleniyor...