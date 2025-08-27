Banu Güney Arıduru neden öldü? Hayatı ve biyografisi araştırılıyor

Telekomünikasyon ve hızlı tüketim sektörlerinde uzun yıllar liderlik yapmış Banu Güney Arıduru’nun ani vefatı, sevenlerini derinden üzerken hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

BANU GÜNEY ARIDURU NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü bilinen Banu Güney Arıduru, 54 yaşında hayatını kaybetti.

Arıduru’nun vefatı, özellikle iş arkadaşları ve dostları tarafından sosyal medyada paylaşılan anma mesajlarıyla geniş yankı buldu.

BANU ARIDURU KİMDİR?

Banu Güney Arıduru, 27 yıllık kariyeri boyunca perakende, hızlı servis restoran, hızlı tüketim ürünleri ve telekomünikasyon sektörlerinde üst düzey yöneticilik yaptı.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Arıduru, Los Angeles International University’de İşletme yüksek lisansı yaparak kariyerine sağlam bir temel oluşturdu.

Profesyonel hayatına Migros’ta mağaza müdür yardımcısı olarak başlayan Arıduru, daha sonra Telsim/Vodafone’da Satış Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü, Domino’s Pizza’da Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. 2013 yılından itibaren Çelebi Holding Gıda A.Ş. ve Little Caesars Türkiye’nin CEO’luğunu üstlendi.