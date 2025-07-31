Başkent EDAŞ elektrik kesinti listesini paylaştı! 31 Temmuz Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) tarafından yürütülecek planlı bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Ankara’da 31 Temmuz 2025 Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak.

Başkent EDAŞ tarafından yapılan duyurulara göre, elektrik kesintileri belirli saatlerde ve mahalle bazında gerçekleştirilecek. Kesintiler, hem planlı bakım hem de şebeke yenileme çalışmaları çerçevesinde gerçekleşecektir.

31 TEMMUZ ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

31 Temmuz'da Ankara'nın Akyurt, Altındağ, Ayaş, Balâ, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle gibi ilçelerinde bugün elektrik kesintisi gerçekleşecektir.

Ankara'daki elektrik kesintilerinin ne zaman geleceği hakkında bilgi sahibi olmak için Başkent EDAŞ'ın internet sitesinin ziyaret edilmesi tavsiye ediliyor.