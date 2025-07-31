Başkent EDAŞ elektrik kesinti listesini paylaştı! 31 Temmuz Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?
Başkent EDAŞ tarafından yapılan açıklamayla beraber Ankara'da 31 Temmuz Perşembe günü Altındağ, Akyurt, Çankaya, Etimesgut, Altındağ, Bala, Keçiören, Mamak ve Yenimahalle gibi birçok mahallede planlı elektrik kesintisi uygulanacağı belli oldu. Peki, 31 Temmuz Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...
Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) tarafından yürütülecek planlı bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Ankara’da 31 Temmuz 2025 Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak.
Başkent EDAŞ tarafından yapılan duyurulara göre, elektrik kesintileri belirli saatlerde ve mahalle bazında gerçekleştirilecek. Kesintiler, hem planlı bakım hem de şebeke yenileme çalışmaları çerçevesinde gerçekleşecektir.
31 TEMMUZ ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
31 Temmuz'da Ankara'nın Akyurt, Altındağ, Ayaş, Balâ, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle gibi ilçelerinde bugün elektrik kesintisi gerçekleşecektir.
Ankara'daki elektrik kesintilerinin ne zaman geleceği hakkında bilgi sahibi olmak için Başkent EDAŞ'ın internet sitesinin ziyaret edilmesi tavsiye ediliyor.
BAŞKENT EDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİNİ PAYLAŞTI