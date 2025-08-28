BASKİ su kesintisi sorgulama! Balıkesir'de sular ne zaman gelecek? 28 Ağustos Susurluk, Bandırma su kesintisi listesi

Balıkesir'de sular ne zaman gelecek? sorusuna cevap aranıyor. Kentin bazı bölgelerinde yaşanan ani arıza nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, kesintinin ne zaman sona ereceğini ve suların hangi saatlerde geleceğini merak ediyor. İşte Balıkesir su kesintisi listesi...

BALIKESİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Balıkesir'in Susurluk ilçesinin Kışla, Orta ve Sultaniye Mahallerinde ana şebeke arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır. Sular 11:00'da kesilecek ve 14:00'da gelecektir.

Bandırma'da su kesintisi sorgulanıyor. Balıkesir'in Bandırma ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde ana şebekede meydana gelen arıza nedeniyle saat 09:00'da başlayan su kesintisi gerçekleşiyor. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, kesinti çalışmalarının ardından suların 11:00'da yeniden verilmesi bekleniyor.