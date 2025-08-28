Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
BASKİ su kesintisi sorgulama! Balıkesir'de sular ne zaman gelecek? 28 Ağustos Susurluk, Bandırma su kesintisi listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
BASKİ tarafından yapılan paylaşımla beraber, 28 Ağustos Perşembe günü Balıkesir'in Susurluk ve Bandırma ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı belli oldu. Peki, Balıkesir'de sular ne zaman gelecek? İşte BASKİ su kesintisi sorgulama....

Balıkesir'de sular ne zaman gelecek? sorusuna cevap aranıyor. Kentin bazı bölgelerinde yaşanan ani arıza nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, kesintinin ne zaman sona ereceğini ve suların hangi saatlerde geleceğini merak ediyor. İşte Balıkesir su kesintisi listesi...

BALIKESİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Balıkesir'in Susurluk ilçesinin Kışla, Orta ve Sultaniye Mahallerinde ana şebeke arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır. Sular 11:00'da kesilecek ve 14:00'da gelecektir.

Bandırma'da su kesintisi sorgulanıyor. Balıkesir'in Bandırma ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde ana şebekede meydana gelen arıza nedeniyle saat 09:00'da başlayan su kesintisi gerçekleşiyor. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, kesinti çalışmalarının ardından suların 11:00'da yeniden verilmesi bekleniyor.

BASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

2025/08/28 - 11:00:00
2025/08/28 - 14:00:00		ANA ŞEBEKE ARIZASI SUSURLUK > KIŞLA MAH.
SUSURLUK > ORTA MAH.
SUSURLUK > SULTANİYE MAH.
2025/08/28 - 09:00:00
2025/08/28 - 11:00:00		ANA ŞEBEKE ARIZASI BANDIRMA > İHSANİYE MAH.

Pes dedirten ihmalkârlık! 2 yaşındaki çocuğu 9 yaşındaki ağabeyine emanet etti, sonrası facia...
