Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Bayram namazı kılınışı

Bayram namazı Müslümanlar için önemli ibadetlerden biridir. İşrak vaktinde iki rekat bayram namazı kılmak erkeklere vaciptir. Kurban Bayramı arefe gününde bayram namazı kılınışı merak ediliyor.

Kurban Bayramı, İslam dünyasında dayanışma, paylaşma ve ibadetin yoğun olarak yaşandığı özel bir dönemdir. Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat merak ediliyor.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Kurban Bayramı namazı, iki rekat olarak kılınır ve cemaatle eda edilir. Yalnız başına kılınması mümkün olmayan bu namaz, bayramın ilk günü sabah vaktinde camilerde toplu olarak gerçekleştirilir.

Kurban bayramı namazı öncesinde, bir şey yememek gitmek ve namazdan sonra kurban etiyle ilk yemeği yapmak, namaza giderken yolda yüksek sesle tekbir getirmek, eğer özür varsa yavaşça söylemek müstehaptır.

Namazın iki rekat oluşu, İslam’daki diğer vacip namazlarla benzerlik gösterse de cemaatle kılınma zorunluluğu vardır.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI

Bayram namazının kılınışı adım adım şu şekilde:

İlk olarak, “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diyerek niyet edilir ve namaz “Sübhaneke” ile başlar.

Birinci rekatta, Sübhaneke’den sonra eller üç kez tekbir getirilerek kulaklara kaldırılır. İlk iki tekbirde eller yana bırakılırken, üçüncüde göbek altına bağlanır.

İmam, Fatiha ve bir sure okuduktan sonra rükuya gidilir ve birinci rekat tamamlanır.

İkinci rekatta ise imam, Fatiha ve bir sure okuduktan sonra yine üç kez tekbir getirilir ancak bu kez üçüncü tekbirde eller yana bırakılır ve dördüncü tekbirde rükuya eğilinir.

BAYRAM NAMAZINA GEÇ KALAN NE YAPMALI?

Eğer namaza geç kalan biri varsa, imam selam verdikten sonra eksik rekatları tamamlar. Örneğin, ikinci rekata yetişen kişi, Sübhaneke’den sonra üç tekbir getirir, ellerini bağlar, Fatiha ve sure okur ardından namazı tamamlar.

Bayram namazına geç kalanlar için de özel bir düzen vardır. Eğer ikinci rekata yetişemediyse, kişi birinci rekatı yukarıdaki gibi kılar ardından ikinci rekat için Fatiha ve sure okuduktan sonra üç tekbir getirir ve dördüncüde rükuya giderek namazı tamamlar.