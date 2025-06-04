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Teşrik tekbiri ne zaman başlar, nasıl getirilir? Okunuşu ve anlamı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Teşrik tekbiri ne zaman başlar, nasıl getirilir? Okunuşu ve anlamı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Teşrik tekbiri Kurban Bayramı'nın gelmesiyle merak ediliyor. Kurban ibadetinin gerçekleştiği Kurban Bayramı Teşrik tekbiri getirilerek başlıyor. Teşrik tekbiri ne zaman başlar, okunuşu ve anlamı merak ediliyor.

Kurban Bayramı’nın manevi atmosferini tamamlayan teşrik tekbirleri, İslam dünyasında özel bir yere sahip. Teşrik tekbiri ne zaman, nasıl getirilir merak edilirken anlamı ve okunuşu da araştırılıyor. 

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı’nın arefe günü sabah namazından itibaren okunmaya başlanır ve bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eder. Toplamda 23 farz namazında her farz namazın ardından selam verilir verilmez tekbir getirilmesi vaciptir.

Bu süre zarfında, hem hacda olanlar hem de hacca gitmeyen Müslümanlar, erkek ya da kadın, cemaatle veya yalnız namaz kılan herkes bu ibadeti yerine getirmekle yükümlüdür.

Tekbirlerin camiden çıkmadan veya konuşmadan önce okunması gerektiği için bu konuda dikkatli olunması önerilir.

Zilhicce ayının 9’undan 13’üne kadar olan bu günler, “eyyam-ı teşrik” olarak adlandırılır.

Teşrik tekbiri ne zaman başlar, nasıl getirilir? Okunuşu ve anlamı - 1. Resim

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?

Farz namazlarının hemen ardından, selam verilir verilmez bir kez söylenir. 

Tekbirlerin düzenli ve doğru bir şekilde getirilmesi, ibadetin ruhuna uygun bir şekilde Allah’a teslimiyeti ve şükrü ifade etmek için kritik öneme sahiptir. Özellikle cemaatle kılınan namazlarda, imamın rehberliğinde bu tekbirlerin toplu bir şekilde okunması, Müslümanlar arasında birlik ve beraberlik hissini de güçlendirir.

Teşrik tekbiri ne zaman başlar, nasıl getirilir? Okunuşu ve anlamı - 2. Resim

TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUŞU 

Teşrik tekbiri, “Allahü ekber, Allahü ekber. La ilahe illallahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillahil-hamd” şeklinde okunur. 

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı süresince belirli vakitlerde okunan ve Allah’ın büyüklüğünü, birliğini ve hamde layık olduğunu vurgulayan bir zikirdir.

Vacip bir ibadet olan teşrik tekbirleri, Kurban Bayramı’nın arefe günüyle başlayan ve bayramın dördüncü gününe kadar devam eden beş günlük bir süreçte getirilir. Arefe, bayram günü ve eyyam-ı teşrik (Zilhicce’nin 11, 12 ve 13. günleri) olarak biliniyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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