Bayramdan sonra okullar tatil mi? 2025 Yaz tatili başlangıcı için geri sayım başladı

Kurban Bayramı tatilin yaklaşmasıyla beraber tatil yapacak öğrenciler ve öğretmenler "Okullar bu yıl erken mi kapanacak, yaz tatili bayram tatiliyle birleşecek mi?" sorusuna cevap arıyor. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada a MEB’in resmi internet sitesinde yer alan akademik takvim dışındaki herhangi bir bilgiye uyulmaması gerektini söyledi.

Öğrenciler başta olmak üzere veliler okulların kapanacağı tarihi merak etmeye başladı. Özellikle Kurban Bayramı tatili ile yaz tatili tarihinin birleşip birleşmeyeceği konusunda araştırma yapmaya başladı.

BAYRAMDAN SONRA OKULLAR TATİL Mİ 2025?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaz tatilinin erken başlayacağı ve okulların erken kapanacağı iddialarına net bir şekilde cevap verdi. Bakan Tekin, okulların akademik takvimde yer alan 20 Haziran Cuma günü kapanacak.

Buna göre, Bayramdan sonra okullar kaldığı yerden devam edecektir.

YAZ TATİLİ ERKEN Mİ BAŞLAYACAK KURBAN BAYRAMI TATİLİYLE BİRLEŞECEK Mİ?

Bakan Tekin, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında yaz tatilinin erken başlayıp başlamayacağı konusuyla ilgili şu ifadeler yer verdi;

'Okul tatili ve Kurban Bayramı tatili birleşecek mi?' sorusuna cevap veren Bakan Tekin, 'Hukuken mümkün değil. Okullarımızın açık olması lazım. Takvime göre planlanmış durumda. Öyle bir planlama yok. Birkaç gün olsa tartışılabilir. Ama 2 haftalık bir süreç var.' dedi.

Geçtiğimiz haftalarda da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların bu yıl erken kapanacağı ve Kurban Bayramı ile birleşeceğine yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtirken, 'Bakanlığımızın web sayfasında geçen yıl bu zamanlar ilan ettiğimiz akademik takvim orada bulunuyor.'

MEB RESMİ İNTERNET SİTESİNDE DE DUYURDU

MEB tarafından yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan 'MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek' başlıklı habere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür." ifadelerini kullandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Söz konusu haberde özetle, "Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor." şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bakanlığımızca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir.

Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir."