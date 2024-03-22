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BDDK yeni kararla taşıt kredilerine ilişkin sınırlarda değişikliğe gitti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
BDDK yeni kararla taşıt kredilerine ilişkin sınırlarda değişikliğe gitti

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), aldığı yeni kararla taşıt kredilerine ilişkin sınırlarda değişiklik yaptı. Peki, BDDK taşıt kredileri kararı ne oldu? İşte taşıt kredilerimde yeni karar...

Otomobil alacaklar dikkat BDDK yeni açıklamalarda bulundu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, aldığı yeni kararla taşıt kredilerine ilişkin sınırlarda değişiklik yaptı. 

BDDK yeni kararla taşıt kredilerine ilişkin sınırlarda değişikliğe gitti - 1. Resim

TAŞIT KREDİLERİNE İLİŞKİN SINIRLARDA DEĞİŞİKLİK

Taşıt kredisi sınırları değişti. Karara göre kredilerde vade sınırı yeniden düzenlendi. BDDK, nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin TL ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler 48 ay, nihai fatura değeri 4 milyon TL’nin üzerinde olup 5 milyon TL’yi geçmeyen taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler de 12 ay olarak belirledi.

Buna göre;

Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay,

Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin Türk Lirasının üzerinde olup 3 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 36 ay,

Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin Türk Lirasının üzerinde olup 3 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 36 ay,

Nihai fatura değeri 4 milyon Türk Lirasının üzerinde olup 5 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 ay olarak belirlenmesine,

BDDK yeni kararla taşıt kredilerine ilişkin sınırlarda değişikliğe gitti - 2. Resim

Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için yüzde 70’i aşamamasına,

Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin Türk Lirasının üzerinde olup 3 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 50’yi aşamamasına,

Nihai fatura değeri 3 milyon Türk Lirasının üzerinde olup 4 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 30’u aşamamasına,

Nihai fatura değeri 4 milyon Türk Lirasının üzerinde olup 5 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 20’yi aşamamasına,- Nihai fatura değeri 5 milyon Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için yüzde sıfır olarak belirlenmesine,

Nihai fatura değeri 5 milyon Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için yüzde sıfır olarak belirlenmesine, karar verilmiştir.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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