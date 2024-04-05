Belediye başkanına mazbata il veya ilçe seçim kurulu tarafından veriliyor

31 Mart genel seçimleri geride kalırken seçilen belediye başkanları ve muhtarlar mazbatalarını almaya başladı. Seçmenler, belediye Başkanlarının mazbatayı kim veriyor, nereden alıyor sorularını araştırılıyor.

Belediye başkanlarına mazbatayı kimin verdiği ve nerden aldıkları araştırılıyor.

Göreve seçilen kişilere resmi belge olarak mazbata verilir.

Cumhurbaşkanı, yargıtay, sayıştay, danıştay üyelerine, muhtarlara, ihtiyar heyetlerine, milletvekillerine ve belediye başkanlarına mazbata verilir.

Belediye başkanlarına mazbata, eğer ilçede seçildiyse "ilçe seçim kurulu", il de seçildiyse "il seçim kurulu" tarafından verilir.

İl veya ilçe seçim kurullarını da YSK yönlendirir.

Mazbata kelimesi genel ve yerel seçimlerin ardından sıklıkla gündeme gelse de kelimenin kullanılmaya başlanması Osmanlı dönemine kadar dayanıyor.

Kelime karşılığı olarak tutanak anlamına geliyor.