Bella Hadid’in hastalığı Lyme nedir, belirtileri neler? İşte merak edilenler

Ünlü model Bella Hadid, uzun süredir mücadele ettiği Lyme hastalığının tedavi sürecine dair yeni bir paylaşım yaptı. Bu gelişme sonrası Bella Hadid hastalığı ne olduğu ve belirtileri merak konusu oldu.

BELLA HADİD'İN HASTALIĞI LYME NEDİR?

Lyme hastalığı, Borrelia burgdorferi bakterisini taşıyan kara bacaklı kenelerin ısırmasıyla bulaşan zoonotik bir enfeksiyon hastalığıdır. İlk kez 1975 yılında ABD'nin Old Lyme kabasında teşhis edilen bu hastalık, adını da buradan aldı.

Borrelia türleri arasında en sık rastlanan “B. burgdorferi” olmakla birlikte “B. afzelii”, “B. garinii” ve “B. mayonii” de Lyme hastalığına neden olabilir. Erken teşhis edildiğinde antibiyotik tedavisiyle kontrol altına alınabilen bu hastalık, tedavi edilmediğinde ise ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

LYME HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

Lyme hastalığının en belirgin semptomu, kene ısırığının ardından ortaya çıkan kırmızı, dairesel veya halkalı döküntüdür. Ayrıca ateş, baş ağrısı, kas-eklem ağrıları, lenf bezlerinde şişme ve yorgunluk da sık görülen belirtiler arasında yer alıyor.

İleri evrelerde ise hastalık çok daha ağır tablolarla kendi gösterebilir. Yüz felci, kalp ritim bozuklukları, beyin ve omurilik iltihapları, şiddetli eklem ağrıları ve nörolojik sorunlar bu hastalığın ilerleyen dönemde yol açabileceği sağlık problemleri arasında yer alıyor.

LYME HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Lyme hastalığı esas olarak enfekte kenelerin insanları ısırmasıyla bulaşır. Kenelerin bakteriyi taşıyabilmesi için en az 24 saat boyunca vücutta kalması gerekir. Bu nedenle kene ısırıklarının fark edilmesi ve kısa sürede müdahale edilmesi oldukça önemlidir.

Daha nadir olmakla birlikte sivrisinek, bit ya da at sineği gibi bazı böceklerin de bu hastalığı taşıyabileceği belirtilmektedir. Ancak insandan insana bulaşmadığı, öksürme, hapşırma, cinsel ilişki veya kan nakli yoluyla geçmediği bilimsel olarak açıklanmıştır.

BELLA HADİD LYME HASTALIĞINA NE ZAMAN YAKALANDI?

Bella Hadid’in Lyme hastalığına yıllar önce yakalandığı ve uzun süredir tedavi gördüğü biliniyor. Annesi ve kardeşine 2012'de kronik Lyme hastalığı teşhisi kondu.

