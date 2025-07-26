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Benfica Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler ve maç kadrosu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Benfica Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11&#039;ler ve maç kadrosu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz kampındaki son maçında Kerem Aktürkoğlu’nun formasını giydiği Benfica ile karşılaşacak.26 Temmuz 2025 Cumartesi günü oynanacak mücadeleyi futbolseverler yakından takip edecek. Peki, Benfica Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşılaşmanın detayları muhtemel ilk 11'ler ve maç kadrosu merak ediliyor.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Portekiz’deki hazırlık kampını Eusebio Kupası’nda Benfica’ya karşı oynayacağı maçla tamamlıyor.

Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu’nun yıldızlaştığı güçlü rakibi karşısında galibiyet ararken yeni transfer Jhon Duran’ın Al-Ittihad maçındaki etkileyici performansı taraftarları heyecanlandırıyor.

BENFICA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Benfica-Fenerbahçe hazırlık maçı, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 22.00’de S Sport Plus ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

S Sport Plus, Digiturk 78, D-Smart 77, Tivibu 73 ve Turkcell TV+ 76 numaralı kanallardan izlenebilir. Ayrıca platformun web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de erişim sağlanıyor. 

Fenerbahçe Benfica maçı hangi kanalda

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Benfica-Fenerbahçe maçı, Estadio da Luz Stadyumu’nda oynanacak ve S Sport Plus platformu üzerinden canlı izlenebilecek.

S Sport Plus’a ssportplus.com veya mobil uygulama üzerinden abone olanlar, maçı yüksek çözünürlükte takip edebilir.

Taraftarlar, Jhon Duran ve Kerem Aktürkoğlu’nun karşılaşmasını canlı izlemek için bu platformları tercih edecek.

Benfica Fenerbahçe maçı canlı nereden izlenir

BENFICA FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i, Jose Mourinho’nun Al-Ittihad maçındaki kadrosunu büyük ölçüde koruması bekleniyor. Kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, John Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

Resmi kadro ve ilk 11'ler maçtan önce açıklanacak. Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş’ın sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği kesinleşti.

Benfica Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler ve maç kadrosu - 3. Resim

KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica formasıyla Fenerbahçe maçında oynaması bekleniyor. 

Aktürkoğlu’nun Benfica’dan ayrılmak istediği iddiaları gündemde. Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin 25 milyon dolarlık bonservis bedeliyle ilgilendiği son günlerde öne sürülen iddialar arasında yer alıyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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