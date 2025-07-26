Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Karşılaşma 17.00'de başlayacak

Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Karşılaşma 17.00'de başlayacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Karşılaşma 17.00&#039;de başlayacak
Trabzonspor, Ümraniyespor, Maç, Futbol, Spor, TRT Spor, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, 2025-2026 sezonu hazırlık kapsamında Erzurum kampında son maçını Ümraniyespor ile oynayacak. 26 Temmuz Cumartesi günü 17.00'de başlayacak Ümraniyespor Trabzonspor maçı şifresiz yayın bilgileri paylaşıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarını Ümraniyespor ile oynayacağı hazırlık maçıyla tamamlıyor. Maçı takip isteyen taraftar, Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi merak ediyor.

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor ile Trabzonspor arasındaki hazırlık maçı, 26 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00’de Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 3 Nolu Saha’da oynanacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. 

Bordo-mavili taraftarlar, Fatih Tekke’nin yeni oyun sistemini ve transferlerin performansını izlemek için ekran başında toplanacak.

Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda? 17.00'de başlayacak - 1. Resim

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR HAZIRLIK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Ümraniyespor-Trabzonspor hazırlık maçı TRT Spor üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak.

Trabzonspor, kamp süresince oynadığı dört hazırlık maçında farklı sonuçlar aldı.  Araz Nahçıvan’a 3-2 yenildi, Zob Ahan Esfahan’ı 4-0 mağlup etti, Dinamo Tiflis ve Persepolis ile berabere kaldı

Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda? 17.00'de başlayacak - 2. Resim

ÜMRANİYESPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 17.00’de Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde oynanacak. Trabzonspor, bu maçla Erzurum kampını tamamlayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ali Koç'tan taraftara müjde! 2 transferi duyurdu: Feyenoord maçında oynayabileceklerShakhtar Donetskli futbolcuya ırkçılık yapmıştı! Tepki yağdı, Beşiktaş hemen cezasını kesti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hatay İskenderun'da askerler neden şehit oldu? MSB açıkladı - HaberlerHatay İskenderun'da askerler neden şehit oldu? MSB açıkladıMeral Kaplan kimdir, neden gözaltına alındı? - HaberlerMeral Kaplan kimdir, neden gözaltına alındı?Eymir gölü yangın söndü mü? Ankara yangın son dakika gelişmeleri takip ediliyor - HaberlerEymir gölü yangın söndü mü? Ankara yangın son dakika gelişmeleri takip ediliyorBilly Elekana kimdir, kaç yaşında? İbo Aslan'ın rakibi oldu - HaberlerBilly Elekana kimdir, kaç yaşında? İbo Aslan'ın rakibi olduİbo Aslan-Billy Elekana maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Mücadeleye geri sayım başladı - Haberlerİbo Aslan-Billy Elekana maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Mücadeleye geri sayım başladıFenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? 4 aday yarışacak - HaberlerFenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? 4 aday yarışacak
Sonraki Haber Yükleniyor...