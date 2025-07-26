Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Karşılaşma 17.00'de başlayacak

Trabzonspor, 2025-2026 sezonu hazırlık kapsamında Erzurum kampında son maçını Ümraniyespor ile oynayacak. 26 Temmuz Cumartesi günü 17.00'de başlayacak Ümraniyespor Trabzonspor maçı şifresiz yayın bilgileri paylaşıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarını Ümraniyespor ile oynayacağı hazırlık maçıyla tamamlıyor. Maçı takip isteyen taraftar, Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi merak ediyor.

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor ile Trabzonspor arasındaki hazırlık maçı, 26 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00’de Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 3 Nolu Saha’da oynanacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bordo-mavili taraftarlar, Fatih Tekke’nin yeni oyun sistemini ve transferlerin performansını izlemek için ekran başında toplanacak.

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR HAZIRLIK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Ümraniyespor-Trabzonspor hazırlık maçı TRT Spor üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak.

Trabzonspor, kamp süresince oynadığı dört hazırlık maçında farklı sonuçlar aldı. Araz Nahçıvan’a 3-2 yenildi, Zob Ahan Esfahan’ı 4-0 mağlup etti, Dinamo Tiflis ve Persepolis ile berabere kaldı

ÜMRANİYESPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 17.00’de Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde oynanacak. Trabzonspor, bu maçla Erzurum kampını tamamlayacak.