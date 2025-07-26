Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? 4 aday yarışacak

Fenerbahçe Spor Kulübü, yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul ile yeni başkanını belirleyecek. Ali Koç, Saadettin Saran, Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu’nun yarışacağı seçim, Fenerbahçe camiası tarafından yakından takip edilecek. Fenerbahçe Başkanlık seçimi tarihleri belli oldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2025-2026 sezonu öncesinde yeni başkanını seçmek için sandığa gidecek.

Mevcut başkan Ali Koç’un liderliğinde açıklanan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul tarihi, kulübün geleceğini şekillendirecek önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Taraftarın gündeminde 'Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman' yer alıyor.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda yapılacak. Ancak yeterli çoğunluk sağlanamazsa kongre 20-21 Eylül 2025’te gerçekleştirilecek.

Ali Koç’un 18 Mayıs 2025’te yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 2025-2026 lig fikstürünün belirlenmesinin ardından kesin tarihlerin netleşeceği belirtilmişti.

TFF’nin kura çekimi sonrası, yönetim kurulu bu tarihleri resmi olarak duyurdu.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Fenerbahçe başkanlık seçiminde dört isim yarışacak: mevcut başkan Ali Koç, iş insanı Saadettin Saran, eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp ve eski genel sekreter Mahmut Uslu.

Ali Koç, 2018’den beri sürdürdüğü başkanlık görevinde üçüncü dönemine aday olurken Saadettin Saran, kulübün mali yönetimini dengeleme ve futbolda başarı vaadiyle öne çıkıyor.

Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu ise, Aziz Yıldırım döneminden tanıdık isimler olarak camianın desteğini kazanmaya çalışıyor.

Fenerbahçe başkanlık seçimi, kulübün tüzüğüne göre olağan veya olağanüstü seçimli genel kurulda, kongre üyelerinin oy kullanmasıyla gerçekleşiyor.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NASIL OLACAK?

2024 seçimlerinde 46 bin 524 kongre üyesinden 26 bin 947'si oy kullandı. Ali Koç, 16 bin 464, Aziz Yıldırım ise 10 bin 483 oy aldı.

Sandık, Ülker Stadyumu'nda yapılıyor ve en fazla oy alan aday, üç yıl süreyle başkanlık koltuğuna oturuyor.

ALİ KOÇ YENİDEN ADAY OLACAK MI?

Ali Koç, üçüncü dönem için yeniden aday olduğunu açıkladı. Koç, 2018’den beri başkanlık yapıyor.