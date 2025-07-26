Fenerbahçe Spor Kulübü, kongre ve temsilci üyelik başvurularını online ve fiziki olarak kabul ediyor. Yüksek Divan Kurulu üyeliği için 25 yıl kongre üyeliği şartı aranıyor. Fenerbahçe Divan Kurulu üyeliği detayları haberimizde yer alıyor.

'Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi nasıl olunur' taraftarın gündeminde yer alıyor. Kulüp, üyelik süreçlerini online başvuru sistemi ve detaylı başvuru şartlarıyla şekillendiriyor.

FENERBAHÇE DİVAN KURULU ÜYESİ NASIL OLUNUR?

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyeliği, kulübün en prestijli statülerinden biridir.

25 yıl kongre üyeliği süresini dolduran ve aidat borcu bulunmayan üyeler Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi olmaya hak kazanır.

Başvuru için ıslak imzalı bir üyelik başvuru dilekçesi ve tercihen beyaz arka fonlu bir vesikalık fotoğraf, Üye İlişkileri Sicil Departmanı’na teslim edilmelidir.

Bu belgelerin eksiksiz sunulmasıyla, Yüksek Divan Kurulu üyeliği süreci resmi olarak başlatılır ve onay alındıktan sonra üye, divan toplantılarında oy kullanma ve kulübün yönetiminde söz sahibi olma hakkını elde eder.

Yüksek Divan Kurulu, Fenerbahçe’nin stratejik kararlarının alındığı ve camianın önde gelen isimlerinin buluştuğu bir platform olarak biliniyor.

FENERBAHÇE KONGRE ÜYESİ NASIL OLUNUR?

Fenerbahçe kongre üyesi olmak için adayların, https://www.fenerbahce.org/onlineuyelikbasvurusu adresindeki başvuru formunu doldurması veya kulübün merkez binasına şahsen başvurması gerekiyor.

Gerekli belgeler arasında üyelik başvuru dilekçesi, T.C. kimlik kartı fotokopisi, biyometrik fotoğraf, adli sicil belgesi, noter onaylı imza beyannamesi ve iki mevcut kulüp üyesinden referans mektubu yer alıyor.

Başvuru mektubunda, adayın Fenerbahçe’ye olan bağlılığını ve kulübe nasıl katkı sağlayacağını detaylıca anlatması bekleniyor.

FENERBAHÇE KONGRE ÜYELİĞİ ÜCRETİ NE KADAR?

Kongre üyeliği giriş ücreti 100.000 TL, yıllık aidat ise 1.000 TL’dir. Üye eşi, çocuğu, sporcu veya eğitim kurumu mezunları için yüzde 25 veya yüzde 75 indirim uygulanabilir.