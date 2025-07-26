Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu hangi kanalda, saat kaçta bitecek?

Fenerbahçe’nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü Faruk Ilgaz Tesisleri’nde saat 10.30’da başladı. Toplantı sonrası, Başkan Ali Koç’un transferler ve kulübün geleceği hakkında açıklama yapması bekleniyor. Taraftarlar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu saat kaçta bitecek, Ali Koç ne zaman açıklama yapacak araştırıyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün merakla beklenen Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleşiyor.

Kulüp başkanı Ali Koç’un yanı sıra eski başkan Aziz Yıldırım ve başkan adayı Sadettin Saran’da toplantıya katıldı.

FENERBAHÇE YÜKSEK DİVAN KURULU SAAT KAÇTA BİTECEK?

Fenerbahçe’nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 10.30’da Faruk Ilgaz Tesisleri’nde başladı ve 13.00’te sona erecek.

Toplantının süresi, geçmiş toplantılarda olduğu gibi genellikle 2,5 saat olarak planlanıyor. Ancak konuların uzunluğuna göre bu süre uzayabilir.

Toplantıya, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu’nun yanı sıra Ali Koç, Aziz Yıldırım, Sadettin Saran, Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp gibi önemli isimler katıldı.

FENERBAHÇE YÜKSEK DİVAN KURULU HANGİ KANALDA?

Toplantı, Fenerbahçe TV, Radyo Fenerbahçe, Fenerbahçe Süper App ve Fenerbahçe YouTube üzerinden canlı yayınlanıyor.

ALİ KOÇ NE AÇIKLAYACAK?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda transfer gündemi, kulübün mali durumu ve seçim süreci hakkında önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Özellikle, iki hafta önce anlaşma sağlandığı iddia edilen Milan Skriniar ve Marco Asensio transferleriyle ilgili son durumun kamuoyuyla paylaşılması ve Chobani yoğurt markasıyla yapılan sponsorluk anlaşmasının detaylarının açıklanması bekleniyor.

Ayrıca, Koç’un Portekiz’de teknik direktör Jose Mourinho ile yaptığı görüşmenin detayları ve transfer planlamasının nasıl şekilleneceği de konuşulacak başlıklar arasında.