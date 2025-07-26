Japonya Brezilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? VNL'de yarı final mücadelesine geri sayım!

Voleybol Milletler Ligi (VNL) 2025 yarı finalinde Japonya ve Brezilya, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü Polonya’nın Atlas Arena’sında final bileti için mücadele edecek. Maç, şifresiz olarak voleybolseverler ile buluşacak. Peki, Japonya Brezilya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Voleybol dünyasının nefeslerini tutarak beklediği VNL 2025 yarı finalinde, Brezilya Kadın Milli Takımı ile Japonya Kadın Milli Takımı, Polonya’nın Lodz kentinde kozlarını paylaşacak. Japonya-Brezilya maçı yayın kanalı ve şifresiz izleme seçenekleri sporseverlerin gündeminde.

JAPONYA BREZİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Japonya-Brezilya VNL 2025 yarı final maçı, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 21.00’de başlayacak.

Polonya’nın Lodz kentindeki Atlas Arena’da oynanacak bu kritik karşılaşma, final bileti için iki takımın da tüm gücünü ortaya koyacağı bir mücadele olacak.

JAPONYA BREZİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Japonya-Brezilya yarı final maçı, Türkiye’de TRT Spor Yıldız kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TRT Spor Yıldız, VNL 2025 boyunca Filenin Sultanları’nın maçlarıyla birlikte tüm yarı final ve final karşılaşmalarını yayınlayacak.

FİNAL İÇİN MÜCADELE EDECEKLER

Brezilya, VNL 2025’te namağlup bir performans sergileyerek yarı finale yükseldi. Çeyrek finalde Almanya’yı 3-0’la geçti ve normal sezonda sadece İtalya’ya yenildi.

Turnuva boyunca Çekya, ABD, Belçika, Kanada, Türkiye, Fransa ve Japonya gibi güçlü rakipleri 3-0 veya 3-1’lik skorlarla deviren Brezilya, 12 maçta 11 galibiyet aldı. Ancak, yıldız oyuncu Ana Cristina’nın sakatlığı, takımın hücum gücünü etkileyebileceği düşünülüyor.

Türk antrenör Ferhat Akbaş'ın başında olduğu Japonya ise çeyrek finalde Türkiye’yi 3-2’lik çekişmeli bir maçta eleyerek yarı finale adını yazdırdı.

Normal sezonda İtalya, Çin ve Brezilya’ya yenilen Japonya, Hollanda, Sırbistan ve Kanada gibi ekipleri geçerek gücünü kanıtladı.

MAÇ ŞİFRESİZ Mİ?

Japonya-Brezilya maçı TRT Spor Yıldız’da şifresiz yayınlanacak. Digiturk, D-Smart, Tivibu gibi platformlardan veya tabii üzerinden ücretsiz izlenebilir.