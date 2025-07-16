VNL finalleri ne zaman? Filenin Sultanları Milletler Ligi çeyrek finalde Japonya ile karşılaşacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Temmuz 2025 17:41 - Güncelleme: 16 Temmuz 2025 17:41 - Güncelleme:

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) sergilediği başarılı performansla çeyrek final biletini aldı. 12 karşılaşmada 8 galibiyet elde eden Filenin Sultanları, final etabında Japonya ile kozlarını paylaşacak. VNL finalleri ne zaman, Filenin Sultanları maçı ne zaman, Milletler Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu mu merak ediliyor.

Voleybolseverlerin yakından takip ettiği 2025 FIVB Milletler Ligi finalleri bu yıl Polonya’nın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Lodz şehrinde oynanacak final etabında sekiz ülke şampiyonluk için mücadele verecek. Türkiye, grubunu üst sıralarda tamamlayarak bu büyük organizasyonda çeyrek finale yükselmeyi başardı. Peki, VNL finalleri ne zaman, Filenin Sultanları maçı ne zaman, Milletler Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu? VNL FİNALLERİ NE ZAMAN? 2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi (VNL) finalleri 23-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenecek. Atlas Arena’nın ev sahipliği yapacağı final etabında, grup aşamasını ilk sekiz sırada tamamlayan ülkeler şampiyonluk mücadelesi verecek. İlgili Haber Milletler Ligi'nde çeyrek final heyecanı! Filenin Sultanları'nın rakibi Japonya 2025 VNL TAKVİMİ Çeyrek Finaller 23 Temmuz Çarşamba 1.⁠ ⁠Çeyrek Final 17.30 2.⁠ ⁠Çeyrek Final 21.00 24 Temmuz Perşembe 3.⁠ ⁠Çeyrek Final 17.30 4.⁠ ⁠Çeyrek Final 21.00 Yarı Finaller 26 Temmuz Cumartesi 1.⁠ ⁠Yarı Final 17.00 2.⁠ ⁠Yarı Final 21.00 Üçüncülük Maçı 27 Temmuz Pazar 17.00 VNL Final 27 Temmuz Pazar 21.00 TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN? Filenin Sultanları 2025 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Japonya voleybol maçı 24 Temmuz 2025 Çarşamba günü Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena’da oynanacak. İlgili Haber Bugün voleybol maçı var mı? Filenin Sultanları maç takvimi belli oldu VNL ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ Türkiye - Japonya İtalya - Amerika Birleşik Devletleri Polonya - Çin Brezilya - Almanya İlgili Haber VNL finalleri ne zaman, Filenin Sultanları maçı ne zaman? Sırbistan-Türkiye voleybol maçı için geri sayım başladı!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan