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VNL finalleri ne zaman? Filenin Sultanları Milletler Ligi çeyrek finalde Japonya ile karşılaşacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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VNL finalleri ne zaman? Filenin Sultanları Milletler Ligi çeyrek finalde Japonya ile karşılaşacak
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) sergilediği başarılı performansla çeyrek final biletini aldı. 12 karşılaşmada 8 galibiyet elde eden Filenin Sultanları, final etabında Japonya ile kozlarını paylaşacak. VNL finalleri ne zaman, Filenin Sultanları maçı ne zaman, Milletler Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu mu merak ediliyor.

Voleybolseverlerin yakından takip ettiği 2025 FIVB Milletler Ligi finalleri bu yıl Polonya’nın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Lodz şehrinde oynanacak final etabında sekiz ülke şampiyonluk için mücadele verecek.

Türkiye, grubunu üst sıralarda tamamlayarak bu büyük organizasyonda çeyrek finale yükselmeyi başardı. Peki, VNL finalleri ne zaman, Filenin Sultanları maçı ne zaman, Milletler Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu?

VNL finalleri ne zaman? Filenin Sultanları Milletler Ligi çeyrek finalde Japonya ile karşılaşacak - 1. Resim

VNL FİNALLERİ NE ZAMAN?

2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi (VNL) finalleri 23-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenecek. Atlas Arena’nın ev sahipliği yapacağı final etabında, grup aşamasını ilk sekiz sırada tamamlayan ülkeler şampiyonluk mücadelesi verecek.

VNL finalleri ne zaman? Filenin Sultanları Milletler Ligi çeyrek finalde Japonya ile karşılaşacak - 2. Resim

2025 VNL TAKVİMİ

Çeyrek Finaller

23 Temmuz Çarşamba

1.⁠ ⁠Çeyrek Final 17.30

2.⁠ ⁠Çeyrek Final 21.00

24 Temmuz Perşembe

3.⁠ ⁠Çeyrek Final 17.30

4.⁠ ⁠Çeyrek Final 21.00

Yarı Finaller

26 Temmuz Cumartesi

1.⁠ ⁠Yarı Final 17.00

2.⁠ ⁠Yarı Final 21.00

Üçüncülük Maçı

27 Temmuz Pazar

17.00

VNL Final

27 Temmuz Pazar

21.00

VNL finalleri ne zaman? Filenin Sultanları Milletler Ligi çeyrek finalde Japonya ile karşılaşacak - 3. Resim

TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları 2025 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Japonya voleybol maçı 24 Temmuz 2025 Çarşamba günü Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena’da oynanacak.

VNL finalleri ne zaman? Filenin Sultanları Milletler Ligi çeyrek finalde Japonya ile karşılaşacak - 4. Resim

VNL ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Türkiye - Japonya

İtalya - Amerika Birleşik Devletleri

Polonya - Çin

Brezilya - Almanya

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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