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18 ton altını gasp edip polisle çatılmışlardı! Her şeyi kuyumcu organize etmiş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te, akılalmaz detaylarıyla şok eden bir gasp olayı yaşandı. Kentte, kuyumcu toptancısını silahla yaraladıktan sonra 18 kilogram altını gasbeden ve kıstırıldıkları yerde polise ateşle karşılık verdikten sonra yakalanan 4 şahıs, adliyeye sevk edildi. Yaşanan olayı ise toptancının yüklü miktarda altınla geleceğini bilen kuyumcunun bizzat organize ettiği ortaya çıktı.

Gaziantep'te, detaylarıyla şok eden akılalmaz bir gasp olayı yaşandı.

Olay, önceki gün Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, otogar yakınlarında bir otobüs durağında bekleyen ve yanında içi dolu altın çantası bulunan kuyumcu toptancısı Ö.Y. isimli vatandaş, kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğradı. Olayda Ö.Y.'yi ayaklarından yaralayan şahıslar, içerisinde 18 kilo altın olduğu belirlenen çantayı alarak kaçtı.

18 ton altını gasp edip polisle çatılmışlardı! Her şeyi kuyumcu organize etmiş - 1. Resim

140 KAMERA İNCELENDİ, ADIM ADIM İZ SÜRÜLDÜ, ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Yaşanan olay sonrası harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, 17 kilometrekarelik alanda 140 kamerayı inceleyerek adım adım gaspçıların izini sürdü. Polis ekipleri, gasp olayını gerçekleştirdiğini tespit ettiği 2 şahıs ile bunlara destek veren 2 kişinin yerini belirledi. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.İ.K. ve E.Ö. isimli şüpheli şahıslar, Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi Yeşilvadi Bulvarı'nda yaşanan kovalamaca sonucu kıstırıldı.

18 ton altını gasp edip polisle çatılmışlardı! Her şeyi kuyumcu organize etmiş - 2. Resim

3 POLİSİ YARALADILAR, KISKIVRAK YAKALANDILAR

Şahıslara 'teslim ol' çağrısı yapan polis ekiplerine şüphelilerin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Yaşanan silahlı çatışmada 3 polis hafif şekilde yaralanırken, 18 kilogram altını gasbeden ve polise ateşle karşılık veren H.İ.K. ve E.Ö. isimli şahıslar yakalandı. Takip eden soruşturma sonucunda olayda dahli olduğu belirlenen M.U. ve S.K. isimli şahıslar bulundukları yere yapılan baskınla gözaltına alındı.

18 ton altını gasp edip polisle çatılmışlardı! Her şeyi kuyumcu organize etmiş - 3. Resim

HER ŞEYİ KUYUMCU ORGANİZE ETMİŞ

Şahısların yakalanmasının ardından soruşturmayı derinleştiren Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri çapraz sorguya aldı. Yapılan sorgulamanın ardından, olayın, altın toptancısı Ö.Y.'nin yüklü miktardaki 18 kiloluk altınla geleceğini bilen kuyumcu M.U. tarafından bizzat organize edildiği ortaya çıktı. Sorgulaması tamamlanan şüpheli şahıslar, tamamlanan yasal işlemlerin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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