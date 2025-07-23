Kayseri'de görülen mavi cisim nedir? Gaziantep, Erzurum ve birçok şehirde görüntülendi

23 Temmuz 2025 Çarşamba akşamı Kayseri başta olmak üzere Gaziantep, Erzurum ve birçok şehirde mavi bir cisim görüntülendi. Konuyla alakalı uzman görüşleri merak edilirken Kayseri'de görülen mavi cisim nedir araştırılıyor.

Sosyal medyada 23 Temmuz akşamı, Türkiye’nin birçok şehrinden gözlemlenen gökyüzündeki mavi spiral görüntüsü büyük ilgi gördü.

KAYSERİ'DE GÖRÜLEN MAVİ CİSİM NEDİR?

23 Temmuz 2025 akşam saatlerinde Kayseri'de başlayan ve kısa sürede Türkiye’nin birçok şehrinde gözlemlenen mavi bir cisim, sosyal medyada gündem oldu. Hava Forum'un paylaştığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Vatandaşlar uzmanlardan gelecek açıklamaları takip ederken cismin atmosferde yanan bir uzay çöpü (eski bir uydu parçası gibi) veya meteor olduğu öne sürüldü.

Cismin atmosferde spiral bir iz bıraktığı ve bu tür yanma olaylarının genellikle meteor yağmurlarıyla ilişkilendirildi.

MAVİ CİSİM NERELERDE GÖRÜLDÜ?

Mavi spiral cisim, ilk olarak Kayseri'de gözlemlendi, ancak kısa sürede Gaziantep, Erzurum, Ankara, Çankırı, ve Niğde gibi şehirlerden de görüntüler paylaşıldı.

Cismin Erzurum'da beyaz bir şekilde görüldüğü paylaşıldı.