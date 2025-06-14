Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Benzin, motorine zam var mı? 14 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları duyuruldu

Benzin, motorine zam var mı? 14 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları duyuruldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Benzin, motorine zam var mı? 14 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları duyuruldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Güncel akaryakıt fiyatları 14 Haziran 2025 itibarıyla milyonlarca sürücünün gündeminde yer almaya devam ediyor. Akaryakıta gelen zam gece yarısı fiyatları etkiledi. Geçtiğimiz günlerde benzine zam yapılmıştı. Bu defa da motorin grubuna bir zam daha yapıldı. İşte 14 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrol fiyatlarındaki küresel yükseliş ve döviz kurlarındaki hareketlenme benzin fiyatlarında yeni bir artış yaşanmasında en büyük etken oldu.

14 Haziran 2025 itibarıyla akaryakıta yeni zamlar geldi ve fiyat pompaya yansıdı. Araç sahipleri de gelen zamları dikkatli bir şekilde devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, benzin ve motorin fiyatlarına da önümüzdeki günlerde zam yapılabileceği tahmin ediliyor.

Benzin, motorine zam var mı? 14 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları duyuruldu - 1. Resim

BENZİN VE MOTORİNE ZAM VAR MI?

13 Haziran Cuma günü gece yarısından itibaren benzinin litresine 1 lira 46 kuruş zam gelmişti. Son olarak 14 Haziran Cumartesi gece yarısından geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,49 TL zam yapıldı.

Öte yandan petrol fiyatlarında sert düşüş yaşanmasıyla beraber 17 Haziran'dan geçerli olacak şekilde benzin grubunda 1,70 TL, motorin grubunda 1,30 TL fiyat artışı olacağı tahmin edilmektedir.

Benzin, motorine zam var mı? 14 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları duyuruldu - 2. Resim

14 HAZİRAN 2025  İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 48.39 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 47.76 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 48.24 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 47.64 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24.49 TL

Benzin, motorine zam var mı? 14 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları duyuruldu - 3. Resim

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 14 HAZİRAN 2025

Ankara'da benzin litre fiyatı: 49.08 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 48.64 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 24.99 TL

Benzin, motorine zam var mı? 14 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları duyuruldu - 4. Resim

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 14 HAZİRAN 2025

İzmir’de benzin litre fiyatı: 49.41 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 48.97 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 24.94 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Macron'dan geri vites! Filistin Konferansı ertelendi, 'İsrail’in savunmasına katılırız' dedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gaziantep'te 14 Haziranda hangi bölgelerde elektrikler kesilecek? İşte kesintiden etkilenecek mahalleler ve saatler - HaberlerGaziantep'te 14 Haziranda hangi bölgelerde elektrikler kesilecek? İşte kesintiden etkilenecek mahalleler ve saatler14 Haziran Haziran 2025 Antalya hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl? - Haberler14 Haziran Haziran 2025 Antalya hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl?GASKİ su kesintisi programını duyurdu! Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? - HaberlerGASKİ su kesintisi programını duyurdu! Gaziantep'te sular ne zaman gelecek?AJet'ten Babalar Günü'ne özel indirimli bilet kampanyası! Biletler ne zaman satışa çıkıyor? - HaberlerAJet'ten Babalar Günü'ne özel indirimli bilet kampanyası! Biletler ne zaman satışa çıkıyor?Semih Saygıner'in hayatı film oluyor! Semih Saygıner kimdir? Semih Saygıner'i kim oynayacak? - HaberlerSemih Saygıner'in hayatı film oluyor! Semih Saygıner kimdir? Semih Saygıner'i kim oynayacak?KYK bursu yazın yatar mı? 2025 Haziran ayında KYK bursu yatacak mı? - HaberlerKYK bursu yazın yatar mı? 2025 Haziran ayında KYK bursu yatacak mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...