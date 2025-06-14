Benzin, motorine zam var mı? 14 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları duyuruldu

Güncel akaryakıt fiyatları 14 Haziran 2025 itibarıyla milyonlarca sürücünün gündeminde yer almaya devam ediyor. Akaryakıta gelen zam gece yarısı fiyatları etkiledi. Geçtiğimiz günlerde benzine zam yapılmıştı. Bu defa da motorin grubuna bir zam daha yapıldı. İşte 14 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrol fiyatlarındaki küresel yükseliş ve döviz kurlarındaki hareketlenme benzin fiyatlarında yeni bir artış yaşanmasında en büyük etken oldu.

14 Haziran 2025 itibarıyla akaryakıta yeni zamlar geldi ve fiyat pompaya yansıdı. Araç sahipleri de gelen zamları dikkatli bir şekilde devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, benzin ve motorin fiyatlarına da önümüzdeki günlerde zam yapılabileceği tahmin ediliyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM VAR MI?

13 Haziran Cuma günü gece yarısından itibaren benzinin litresine 1 lira 46 kuruş zam gelmişti. Son olarak 14 Haziran Cumartesi gece yarısından geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,49 TL zam yapıldı.

Öte yandan petrol fiyatlarında sert düşüş yaşanmasıyla beraber 17 Haziran'dan geçerli olacak şekilde benzin grubunda 1,70 TL, motorin grubunda 1,30 TL fiyat artışı olacağı tahmin edilmektedir.

14 HAZİRAN 2025 İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 48.39 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 47.76 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 48.24 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 47.64 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24.49 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 14 HAZİRAN 2025

Ankara'da benzin litre fiyatı: 49.08 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 48.64 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 24.99 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 14 HAZİRAN 2025

İzmir’de benzin litre fiyatı: 49.41 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 48.97 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 24.94 TL