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Berka Buse Özden kimdir, hangi takımda oynuyor? Boyu, yaşı ve voleybol kariyeri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Berka Buse Özden kimdir, hangi takımda oynuyor? Boyu, yaşı ve voleybol kariyeri
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Türk voleybolunun genç yeteneği Berka Buse Özden, A Milli Takım ve Aydın Büyükşehir Belediyespor’daki performansıyla dikkat çekiyor. 2025 VNL’de Tayland maçında yıldızlaşan 21 yaşındaki Berka Buse Özden voleybol kariyeri ve oynadığı takım merak ediliyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ve Sultanlar Ligi’nin parlayan yıldızlarından Berka Buse Özden, 2025 Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. VakıfBank altyapısından yetişen 21 yaşındaki orta oyuncu, hem milli takımda hem de kulüp düzeyinde geleceğin en önemli isimlerinden biri olarak görülüyor.

BERKA BUSE ÖZDEN KİMDİR, NERELİ?

Berka Buse Özden, 16 Nisan 2004’te doğdu. Voleybol kariyerine Bursa’da Nilüfer Belediyespor’da başlayan Türk bir sporcu.

Voleybol tutkusunu erken yaşlarda keşfeden Özden, yeteneğiyle dikkat çekerek VakıfBank altyapısına transfer oldu.

2022 U21 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda bronz madalya ve 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde gümüş madalya kazanarak milli takımlarda da adını duyurdu.

Berka Buse Özden kimdir, hangi takımda oynuyor? Boyu, yaşı ve voleybol kariyeri - 1. Resim

BERKA BUSE ÖZDEN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Berka Buse Özden, 2024-2025 sezonu itibarıyla Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor’da orta oyuncu olarak forma giydi. Voleybol kariyerine Nilüfer Belediyespor’da başlayan Özden, 2018-2020 yıllarında VakıfBank U18, 2020-2023 yıllarında VakıfBank II ve 2023-2024 sezonunda Karayolları’nda oynadı.

2024’te Aydın BBSK’ya kiralık olarak transfer olan Özden, burada gösterdiği performansla adından söz ettirdi. 2025/26 sezonu için VakıfBank’a geri döneceği açıklandı.

BERKA BUSE ÖZDEN YAŞI VE BOYU

Berka Buse Özden, 16 Nisan 2004 doğumlu ve 2025 itibarıyla 21 yaşındadır. 1.85 metre boyuyla orta oyuncu pozisyonunda fiziksel avantaj sağlayan Özden, özellikle bloktaki etkinliğiyle tanınıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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