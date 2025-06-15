Berlin Kaplanı filmi nerede çekildi? Konusu ve oyuncu kadrosu
2012 yılında vizyona giren Ata Demirer'in başrolde yer aldığı Berlin Kaplanı filmi televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Filmin konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yeri film severler tarafından araştırılıyor. Berlin Kaplanı filmi nerede çekildi merak edildi.
Televizyonda yayınlanan 2012 yapımı film Berlin Kaplanı oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çekiyor. İzleyicilerin beğenisini toplayan filmin çekim yeri, konusu ve oyuncu kadrosu gündemde.
BERLİN KAPLANI NEREDE ÇEKİLDİ?
Berlin Kaplanı filminin pek çok önemli sahnesi Antalya'da çekildi. Özellikle filmde yer alan rafting sahneleri Antalya, Köprülü Kanyon'da çekildi. Filmin büyük bir bölümü de Antalya'da geçiyor.
BERLİN KAPLANI KONUSU NE?
Ata Demirer'in canlandırdığı Ayhan Kaplan karakteri, Almanya Berlin'de boksorlük ve body guardlık yaparak hayatını sürdüren bir boksördür.
Ayhan ve antrenörü Cemal'in işleri eskisine göre artık iyi değildir. Film, ödemeleri gereken 50 bin Euro borcu ödemek için girdikleri maceraları anlatıyor. Berlin Kaplanı Ayhan, boks maçı esnasında stresten panik atak olduğunu fark eder. Doktorunun hava değişimi önerisi sonrası ablası ve eniştesinin satmaya çalıştığı Fethiye'deki pansiyon arazisi gündeme gelir. Bu süreçteki maceraları ve başına gelen olaylar anlatılır.
BERLİN KAPLANI OYUNCU KADROSU
Ata Demirer — Ayhan Kaplan
Tarık Ünlüoğlu — Cemal
Necati Bilgiç — Nurettin
Özlem Türkad — Pakize
Nihal Yalçın — Elvan
Cengiz Bozkurt — Emlakçı Tayyar
Tonguç Oksal — Muzo
Cemil Özbayer — Şevki Kaplan
Yunus Destebaşı— Rüzgar
Bekir Çot — Konuk oyuncu
Yaman Tüzcet — Garson
Numan Acar — Hoca
Orhan Güner — Hacı
Selahattin Taşdöğen — Antrenör
Onur Buldu — Antrenör yardımcısı