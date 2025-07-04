Beşiktaş kombine genel satışı ne zaman başlayacak? 2025-2026 dönemi satış tarihi

Beşiktaş kombine satışı için nefesler tutuldu. Siyah beyazlıların 2025-2026 dönemi kombine biletlerinde genel satış dönemi başladı. Beşiktaş'ın resmi internet adresi üzerinden satış tarihi duyuruldu.İşte tüm ayrıntılar...

Beşiktaş kombine satışı ile ilgili detaylar belli oldu. Kombine genel satış işlemleri; sadece passo.com.tr web sitesi ve Passo mobil uygulaması üzerinden yapılacaktır.

Peki, Beşiktaş kombine satışı ne zaman başlıyor? İşte, kombine satışı hakkında detaylı bilgiler..

KOMBİNE GENEL SATIŞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kombine genel satış dönemi, 5 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacaktır.

Kombine alımı işlemi sırasında Passolig yıllık kart kullanım süresinin en az 31Mayıs 2026 tarihine kadar geçerli olması zorunludur.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş internet adresi üzerinden kombine biletleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Beşiktaşımızın 2025/26 futbol sezonunda Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda oynayacağı iç saha karşılaşmalarını kapsayan kombinelerin genel satış dönemi başlıyor.

Kombine genel satış işlemleri; sadece passo.com.tr web sitesi ve Passo mobil uygulaması üzerinden yapılacaktır.

Kadın ve öğrenci indiriminden yararlanarak kombine satın alacak taraftarlarımızın ise kombine genel satış işlemi sadece belirtilen tarihler arasında Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Kombine Satış Ofisi’nde yapılacaktır.

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda 2025/26 sezonunda; %20 kadın indiriminden yararlanmak isteyen taraftarlarımız bizzat 8 Temmuz Salı – 11 Temmuz Cuma tarihlerinde saat 10.00 – 19.00 arasında sadece Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda bulunan kombine satış ofisinde gerçekleştirebilirler. Kadın indirimli kombine satın alan taraftarlarımız derbi maçlar haricinde sezon içinde 3 kez maçlık transfer hakkına sahiptir.

Öğrenci taraftarlarımız için Güney Üst Tribün 422. blokta geçerli %40 indirim uygulanmaktadır. Öğrenci indirimli kombine 1 Ocak 2001 ile 31 Aralık 2009 tarihleri arasında doğan, öğrenci olduklarını belgeleyen ya da 2025’te üniversite sınavına girmiş/giriş hakkı olan ve giriş belgelerini ibraz eden taraftarlarımız, öğrenci tribününden kombinelerini satın alma işlemini 07 Temmuz Pazartesi tarihlerinde saat 10:00 – 19:00 saatleri arasında sadece Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda bulunan kombine satış ofisinde gerçekleştirebilirler. Öğrenci indirimli kombine satın alan taraftarlarımız derbi maçlar haricinde sezon içinde 3 kez maçlık transfer hakkına sahiptir." ifadelerini kullandı.